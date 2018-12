Palpitando las zonas

El Torneo Regional Federal Amateur se iniciará el 27 de enero de 2019 y otorgará cuatro ascensos del Federal A 2019-2020.

La Región Norte contiene a 37 clubes de Jujuy, Salta y Tucumán, provenientes del ex Federal B, descendidos del Argentino A, finalistas del ex Federal C y campeones de Ligas.

Los 11 equipos jujeños fueron agrupados por cercanía territorial.

Se habían presentado dos anteproyectos, de la Federación Salteña y la Liga Regional que fue respetada casi en su totalidad sobre todo por la distribución de los equipos de esta provincia.

Asi serán los grupos:

Zona 1:

Inter, Racing de Ojo de Agua, La Viña, Atlético Cuyaya,

Monterrico San Vicente y Club Santa Clara.

Zona 2:

Mitre de Calilegua,

San Francisco Bancario, Atlético San Pedro, Sociedad de Tiro y Gimnasia, Atlético Talleres y Deportivo La Merced.

Zona 3:

Peñarol, Central Norte,

Los Cachorros, Mitre, San Antonio, Olimpia Oriental.

Zona 4:

Normal Rosario, Progreso

El Galpón, Barrio Obrero, Deportivo YPF.

Zona 5:

Deportivo Guaraní, Roby Manero, Deportivo Tabacal,

Independiente de Yrigoyen y River de Embarcación.

Zona 6: Sportivo Guzmán, Bella Vista, Lastenia, Club Amalia.

Zona 7: Almirante Brown, Concepción FC, Deportivo Aguilares

Atlético Ñuñorco y Club Marapa.