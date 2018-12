Jujuy, presente en la 10º edición de Ventana Sur

El Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, a través de la Jujuy Film Commission, presentó el catálogo de locaciones, servicios y página web de la oficina jujeña durante la edición 2018 de Ventana Sur, un encuentro que reúne a distintos actores de la industria audiovisual nacional e internacional para promover la coproducción, financiación y distribución de los contenidos latinoamericanos.

Ventana Sur es el mercado audiovisual más grande de la región y es organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Marché du Film del Festival de Cannes.

La edición de este año se realizó en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, oportunidad en la que se presentó el catálogo de locaciones y servicios de las regiones de Puna, Quebrada, Yungas y Valle, tanto en interiores como exteriores. El catálogo es producto del relevamiento realizado en diferentes lugares de la provincia a partir del trabajo coordinado entre Jujuy Film Commission y los distintos municipios.

De esta manera, los productores, directores y figuras de la industria de toda Latinoamérica y Europa, podrán consultar dicho catálogo de locaciones, facilitándole la información sobre los diversos y variados lugares y paisajes de Jujuy para poder realizar producciones audiovisuales en sus diferentes formatos, además de ser una fuerte herramienta de promoción turística y cultural.

En el marco de Ventana Sur, los representantes de Jujuy participaron del workshop "Pitching para Film Commission: Promoting your region to the world", a cargo de Jan Miller, directora de la consultora canadiense International Pitching & Content Development Piching. Durante el taller se brindaron herramientas para poder ofrecer y promocionar diversas locaciones de nuestra provincia.

Acuerdos internacionales

La firma de nueve acuerdos internacionales y la participación de 4.000 asistentes fueron las notas salientes de la 10º edición del mercado audiovisual Ventana Sur

"La asistencia a Ventana Sur 2018 ha cruzado la barrera de los 4.000 participantes y estamos muy contentos ya que logramos un aumento del 20% la representación de la Argentina en comparación con el año pasado", explicó Jérôme Paillard, director ejecutivo del Marché du Film, en un comunicado difundido por el Incaa.

"Ha sido una edición de muchas novedades para la promoción de proyectos argentinos en el exterior, y de asociaciones con los principales mercados y festivales del mundo", destacó por su parte Ralph Haiek, presidente del Incaa.

Entre los acuerdos figura un convenio de coproducción entre la Argentina y España, con encuentro de productores de los dos países; el desarrollo del sexto encuentro de coproducción de países iberoamericanos; el reconocimiento del Programa de Ibermedia en su 20º aniversario; el avance de la incorporación de Argentina a Eurimages, que permitirá a producciones nacionales participar de premios en Europa para poder lograr el estatus de película europea y conseguir fondos internacionales.