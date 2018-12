La Unju tuvo un año difícil y aspira lograr más fondos

El balance 2018 de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) fue difícil al ser afectado por la reducción de presupuesto en obras, que impidió los trabajos adjudicados en el edificio de aulas y el comedor universitario. El presupuesto de 2019 es de 1.490 millones de pesos, y esperan un refuerzo presupuestario de 20 millones de pesos y el pago de gastos de funcionamiento adeudado de alrededor de 16 millones de pesos.

RECTORADO / LA UNIVERSIDAD REQUERIRÁ MÁS FONDOS PARA FUNCIONAR PORQUE EL PRESUPUESTO NO CONTEMPLARÍA LA ACTUALIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

"Este año ha sido un año difícil, particularmente para todo el sistema universitario, en lo presupuestario, teniendo en cuenta que empezamos marzo enterándonos que ya había un recorte de 3.000 millones de pesos que terminó siendo de 4.000 millones de obras públicas en universidades. Eso nos afectó este año pensábamos tener un edificio de aulas y el comedor universitario propio. Esas obras a pesar de haber sido adjudicadas, con el visto bueno del Ministerio del Interior y Obras Públicas después no estaban los fondos y no se pudo cumplir con esas obras", explicó el rector de la Unju, Rodolfo Tecchi.

Además de ese panorama, se sumó el retraso en las partidas de funcionamiento de la Unju, por lo cual actualmente es de dos meses y suman alrededor de 16 millones de pesos.

Por ello destacó que a pesar de eso con el esfuerzo de docentes y no docentes lograron poner en marcha las sedes de Tilcara y Humahuaca, y mantener el desarrollo de su plan de expansión territorial, continuar avanzando en poner en marcha el Instituto de Energías Renovables con la Provincia y la Secretaría de Ciencia y Técnica.

"El balance del año es positivo, ha sido satisfactorio porque a pesar de todo hemos podido crecer", afirmó.

También destacó la movilización de la comunidad universitaria de Jujuy en defensa de la universidad pública "para que el Gobierno entienda que no se puede desentender del sostenimiento de la educación universitaria. Eso logró que más o menos se encamine la paritaria docente y no docente que estaba en vía muerta", detalló.

De hecho expresó su preocupación por la revisión de paritarias para docentes y no docentes que se prevé para el 16 de enero del 2019, "de alrededor de 15 puntos por debajo de la inflación en su aumento salarial. O sea que va a ser complicado el año que viene la discusión paritaria", precisó. Y estimó por ello que seguramente los gremios pedirán cierto porcentaje.

Es que recordó que la paritaria que se logró destrabar con las movilizaciones, permitió prever dos revisiones: una en enero y otra en marzo, que implicará que el Gobierno acepte que deberá recomponer la paritaria vigente y recién a partir de abril se abriría la discusión de la nueva paritaria.

"El presupuesto del próximo año para la Universidad de Jujuy cubre apenas el incremento salarial otorgado hasta ahora y no cubre el desfasaje que tenemos en gastos de funcionamiento", precisó Tecchi. Es que cada mes los gastos de funcionamiento son de alrededor de 8 millones de pesos, con lo cual la deuda actual es de 16 millones.

El presupuesto de 2019 es de 1.490 millones de pesos, sin embargo, el rector explicó que aspiran a contar con un refuerzo en marzo porque no se actualizaron los gastos de funcionamiento, que se disparan más que de la pauta salarial. Recordó que todas las universidades este año recibieron un refuerzo presupuestario de 20 millones.

Ingeniería con conflicto interno

Sobre el conflicto que tienen en la Facultad de Ingeniería de la Unju, en torno a designaciones de cargos, Tecchi explicó que la autoridad máxima de esa unidad, "el Consejo Académico tiene una orientación algo distinta al decano y no se ponen de acuerdo en cómo llevar adelante la institución. Es un problema interno de la Facultad de Ingeniería y lo tienen que resolver lo antes posible, tienen que resolver qué designaciones quieren y cuáles no".

Por otro lado, y respecto a la solicitud de la Facultad de Ciencias Agrarias a la de Ingeniería para recuperar el espacio que les corresponde dentro del edificio que tiene esta última en calle Gorriti, el rector explicó que el edificio originalmente eran tres propiedades, uno adquirido por el Gobierno para la Universidad y las otras donaciones. Una de las donaciones fue para que funcione la Facultad de Ciencias Agrarias, que está reclamando utilizar ya que no está en uso .

SEDE DE INGENIERÍA / AGRARIAS PIDE USAR PARTE DEL EDIFICIO DE CALLE GORRITI.

Acerca de la distinción "honoris causa" que había gestionado la Facultad de Humanidades para el presidente de Bolivia Evo Morales, Tecchi explicó que para su aprobación necesita al menos tres cuartos del Consejo Superior pero desde que se presentó la propuesta hace meses no se logró el quórum para votarlo. Por ello estimó que una vez que se inicie el ciclo lectivo probablemente se llegue a tratar, y aclaró que no es cierto que haya un sector político que no se lo quiera dar ya que Humanidades presentó la propuesta por unanimidad.

De hecho, explicó que el rechazo en el abordaje desde el Consejo Superior para tratar el tema ya se dio con el último caso propuesto, el doctor Dorón Aurbach para cuya aprobación de la designación se tardó al menos dos meses.

Garantizan más carreras para el interior jujeño

Con al acompañamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias anunció que se contará con el primer año de la carrera de Ingeniería en Libertador, implementarán carreras en Monterrico, Perico y El Carmen. En El Carmen las prioridades son la Licenciatura en Turismo; la Tecnicatura en Maquinaria Agrícola y la Licenciatura en Administración que tiene el primer año común con la carrera de Contador Público Nacional. Para ello la dificultad será la infraestructura física por lo que se estima que se apelará a la colaboración de los municipios, y/o del Gobierno provincial.

SEDE EN LIBERTADOR / LA DE INGENIERÍA ESTÁ GARANTIZADA PARA ESTE AÑO.

En el caso del primer año de la Facultad de Ingeniería, permitirá cursarlo para luego continuar sus estudios en la sede de esta capital, y en el ciclo básico común articulado para las cuatro carreras que dicta esa casa de estudios: las Ingenierías Química, Industrial, Informática y de Minas. De ese modo quienes lo aprueben podrán seguir cursando en San Salvador porque se necesitan recursos humanos formados en Jujuy.

Además en este plan de expansión, se prevé concretamente sumar la carrera de Analista Programador Universitario en La Quiaca. El título profesional lo habilitará para programar, documentar, instalar, poner en marcha, operar, modificar, probar, medir, mantener y transformar software en general.

Asistir al profesional de grado informático en tareas de relevamiento y análisis y diseño de sistemas informáticos de cualquier envergadura.

Además ya tienen el visto bueno para programar la apertura de la Escuela Secundaria de Minas de Yuto, cuya localidad no tenía técnica, y debido a la exitosa experiencia de la Escuela de Minas en La Quiaca.