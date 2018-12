Un solo herido por el uso de pirotecnia en la Nochebuena

Un chico de 14 años, del barrio Campo Verde, fue el único herido por pirotecnia en la Navidad, según informaron responsables del servicio provincial de emergencias.

Una encuesta online en eltribuno.com arrojó que el 81,72% de 4.918 votantes está en contra del uso de pirotecnia.

El menor fue llevado por su madre al Hospital Materno Infantil donde lo asistieron en primeros auxilios.

Sonia González, directora del Sistema de Emergencia Médica (Same 107), dijo que el caso surge "de los primeros pases de guardia recibidos de los distintos hospitales de la provincia".

En los últimos años las víctimas de pirotecnia son cada vez menos debido, en gran parte, a "un trabajo de concientización", por el efecto dañino de las explosiones tanto en personas con capacidades diferentes como en las mascotas.

El personal de guardia del hospital "San Roque" informó a El Tribuno que "durante la madrugada de Navidad no hubo caso de lesiones por uso de fuegos artificiales, sin embargo, alrededor de 120 personas fueron asistidas por presión alta, diabetes descompensada, mareo, mordedura de perro y dolores musculares".

En el hospital "Pablo Soria", informaron que no hubo registro de ningún herido por pirotecnia y que las consultas fueron por casos de lesiones musculares, dolor de cabeza, punteadas en la pierna y golpes en la cabeza. En el Hospital Materno Infantil, además del caso mencionado, se asistieron a niños con politraumatismo, caída de altura, fiebre, vómitos, diarreas y dolor de cabeza.

Recordemos que en nuestra provincia hay organizaciones, fundaciones y asociaciones que vienen llevando a cabo diferentes campañas de concientización sobre el daño que causa el uso de pirotecnia. Algunas dedicadas a la protección de mascotas y otras señalando el caso de personas con síndrome de Down, autismo o veteranos de guerra. Pese a que la provincia sigue sin sancionar la Ley de Pirotecnia Cero, las campañas de concientización sobre el daño que provoca a niños con TEA y mascotas, la prohibición de la venta en la calle y el precio de los productos pirotécnicos habrían contribuido en esta importante red

Está pendiente una ley provincial

Cambiar una costumbre tan arraigada como la utilización de fuegos artificiales no es tarea fácil. En la capital jujeña ya rige la ordenanza 6.980/16 municipal que prohíbe la venta de pirotecnia en la vía pública y también la venta a menores de 16 años, pero hasta el momento no se sancionó una normativa que la prohíba.

En otros municipios de la provincia como La Quiaca, El Carmen, Palpalá, Libertador, San Pedro, San Antonio y Perico (todavía no en su totalidad) ya se aplica la “pirotecnia cero” mientras que en la Legislatura de Jujuy hay diversos proyectos que buscan que se sancione una ley que rija para toda la provincia.

Recomendaciones

En materia de prevención para aquellas personas que manipulen pirotecnia son: no almacenar ni hacer detonar elementos de uso pirotécnico cerca de materiales inflamables como fósforos, encendedores, fuentes de calor, calefones, parrillas, etc.

También no permitir la manipulación de pirotecnia a niños, el uso de estrellitas y bengalas queda bajo exclusiva y estricta autorización y supervisión de los adultos, ya que pueden provocar daños oculares, incluso quemaduras de consideración por ignición de la propia vestimenta. Obedecer siempre todas las instrucciones de cada producto. Leer cuidadosamente todas las directivas, precauciones, etiquetas y advertencias.