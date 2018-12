Culminó la temporada de levantamiento

Con el Máster de levantamiento olímpico culminó la temporada 2018 de la Federación Jujeña de Levantamiento de Pesas y Fisicoculturismo. El certamen tuvo lugar en Club Atenas y contó con una buena cantidad de competidores.

Como es tradicional, el último torneo fue para los másteres, aunque estuvieron presentes todos los amantes de esta disciplina, además del buen marco de público que como siempre dice presente en cada certamen que se realiza en el mítico gimnasio.

En cuanto a los pesistas, es importante destacar la presencia de Francisco Luna, el gran "Chicho" demostró que sigue vigente moviendo buenos kilos, pero principalmente siendo un ejemplo de dedicación a este noble deporte que por tantos años le dio satisfacciones personales además de ser uno de los principales referentes en la provincia.

En cuanto a los resultados, en máster damas 1, categoría hasta 63 kilogramos, Amelia Paniagua, en categoría 58 kilos ganó María Izzeta mientras que en 75 kilogramos, Silvia Bolívar al tiempo que en peso corporal hasta 69 kilogramos ganó Isabel Luna. En varones, en categoría máster 69 kilos el primer lugar fue para Francisco Luna, en peso hasta 77 kilos, Ismael Luna. Estuvo como invitado Matías Flores de Libertador General San Martín, Ariana Ortega de Tierra del Fuego. Hubo un agasajo de fin de año y la premiación a los mejores pesistas de la temporada.

Por el momento se tomarán un pequeño receso, más allá de que no van a dejar de entrenar porque la próxima temporada estará cargada de actividades e importantes competencias.

El año para la Federación Jujeña fue altamente positivo, "con mucho esfuerzo pudimos estar en las principales competencias que marcó el calendario de la Federación Argentina", sostuvo Ismael Luna ante El Tribuno de Jujuy al ser consultado sobre lo que va dejando este año que en un par de días culmina.

"Logramos darle competencia y actividad a todas las categorías, edades, este año fuimos invitados a competir a un certamen máster en Uruguay, Jujuy siempre fue un referente de las pesas por el nivel que demostró a lo largo del tiempo", opinó el actual titular de la Federación Jujeña de Levantamiento de Pesas y Fisicoculturismo.

Dos campeones

Párrafo aparte para la Escuela de Iniciación Deportiva que entrena en Club Atlético Independiente.

Allí Ismael Luna diagramó el calendario y los resultados respaldaron el trabajo realizado con una de las mejores camadas de pesistas que tiene Jujuy en los últimos años. “Fue un año excelente, Franco Luna es campeón argentino con récord nacional, lo mismo que Luis Cruz, campeón argentino y récord argentino, cada uno en sus respectivas categorías”, detalló el mandamás de las pesas en la provincia al tiempo que recordó que “Joel Luna fue convocado para ir con el seleccionado al Sudamericano de Ecuador no pudiendo viajar por salud”.

En cuanto a los Juegos Evita, los resultados también fueron muy buenos, “Dante Luna quedó cuarto, perdiendo el bronce por muy poco, Matías Condori también estuvo entre los cuatro mejores, Mariano Alfaro, son chicos que tienen un muy buen futuro y que no solamente son de San Salvador los que se destacan, en Ledesma se está haciendo un muy buen trabajo”, subrayó.

La vara quedó alta para la próxima temporada, sin embargo, Ismael Luna entiende que en el deporte “el único secreto es el de entrenar a conciencia todos los días, alimentarse bien, cuidarse, descansar como corresponde, después los resultados terminan por ser una consecuencia de esa disciplina”, puntualizó.

Sin dudas que la materia pendiente este año fue no haber contado con un jujeño en los Juegos Olímpicos de la Juventud, “pasaron muchas cosas, peleamos hasta el final y no pudo ser, pero también al inicio hablaron de una cantidad determinada y ese cupo se terminó acortando a un pesista”, culminó Ismael Luna.