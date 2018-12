La pileta de Zapla ya está habilitada

$50 socios al día; $100 no socios y $30 la revisación médica (validez 15 días).

Comenzó la temporada veraniega en el Club Zapla. La tarde de Navidad quedó habilitada la pileta "merengue" donde concurrieron muchas familias a precios totalmente accesibles y con varias promociones.

Sergio Arjona, encargado de la piscina, contó que "comenzó la temporada y se abrirán estos días, incluso el 1 de enero, sólo por la tarde de 15 a 19 para que la gente pueda disfrutar. En el club hay mucho espacio para aprovechar el verano. Además mejoramos el tema de los precios, ya que el socio pagará sólo $50 por día y el no socio $100. La revisación médica cuesta $30 y es válida por 15 días. Fue un gran esfuerzo habilitarla y la intención es que la comunidad en general se acerque para aprovechar los bajos costos".

Luego detalló que "a partir del 3 de enero comenzará la Colonia de Vacaciones de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 con chicos de 5 hasta los 17 años con juegos recreativos, paseos, pileta, cine y bailes. La Temporada enero y febrero vale $1.700 para socios y $2.500 no socios. Y la Escuela de Natación será por la mañana de martes a viernes, para los niños que no saben nadar es una etapa de iniciación de 5 a 13 años. Por la tarde de 19 a 21 hay otra opción para los jóvenes y adultos. El costo es de $400 las 12 clases para socios y $700 para no socios. Por consultas llamar al 0388 - 154178478 o 4271843", agregando que "hay muchas formas de asociarse pagando el grupo familiar $150 en efectivo o débito y para acceder a todos los descuentos deben estar al día y con una antigüedad mínima de 6 meses", concluyó Arjona. (Sebastián Castro)