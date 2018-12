Reclamos en la entrega de traslados docentes

Hubo tensión y reclamos durante el ofrecimiento de traslados de cargos para docentes primarios que se realizó ayer. Fueron 250 docentes en disponibilidad los que no pudieron participar del ofrecimiento debido a una disposición del Ministerio de Educación. Adep indicó que hará las presentaciones legales correspondientes, ya que entiende que se está incumpliendo el Estatuto Docente.

La entrega de cargos se produjo en la Escuela Nº 444 de Alto Comedero, donde una gran cantidad de maestros se reunieron para recibir los traslados. Ocurre que cada año los docentes de nivel primario tienen el derecho de pedir traslado de una escuela a otra. Ese pedido se realiza en el mes de septiembre. El conflicto con los docentes en disponibilidad se suscita porque ellos pidieron su traslado en septiembre sin saber que en diciembre serían puestos en disponibilidad. Una vez en esa condición se los habilita a tomar cargos en el ofrecimiento de cobertura de vacantes, previo al ofrecimiento de traslados. Situación que, según indicaron del Ministerio, no habrían estado en los listados para hacer uso de su pedido de traslado, considerando que no podían hacer dos movimientos en el mismo año.

Esta situación paralizó la entrega, mientras los docentes manifestaban su descontento por no estar incluidos en los listados, la Junta esperaba a asesores jurídicos del Ministerio. Algunos pedían que se suspenda por la falta de organización ya que había cerca de 800 docentes de toda la provincia en espera.

"Nos dimos cuenta que faltaban algunos docentes en los listados, ellos quisieron avanzar y nosotros hemos tratado que no se vulneren derechos. Hemos pedido que se labren las actas y se los incluya, y otra problemática no quieren permitir a los docentes que han pedido traslado en tiempo y en forma y ahora están en disponibilidad, tengan la posibilidad de elegir los traslados", precisó Víctor Abán, titular del Adep.

"Realmente nos ha excedido el número de docentes en disponibilidad. Se han generado situaciones particulares que hemos intentado darle respuesta", explicó Silvia Vélez de la Junta Calificadora.

Detalló que si bien no fueron muchos los casos de docentes fuera del listado, explicó que al no tener acto resolutivo de la Dirección de Educación Primaria es que no pudieron dar solución e iniciar el ofrecimiento.

Era cerca de mediodía y no se había iniciado la tarea central, para pasar al ofrecimiento con las vacantes que van quedando y los traslados, para el que están convocados los docentes con puntaje 50 hasta 23, que estaban presentes en el salón.

En tal sentido, Elsa Torales docente de la Escuela 445 de San Pedro, y delegada de la misma expresó su disconformidad con el acto. "Esta es una situación de atropello, tenemos bronca y disconformidad porque no hay cargos".

Finalmente la Junta Calificadora avanzó con la entrega de los traslados. Adep anunció que hará presentaciones legales para respaldar a los 250 docentes en disponibilidad ante lo que consideran un atropello.

Doce uvas por el 2019

COMER DOCE UVAS/ A VECES ANTES DE LAS CERO HORAS, COSTUMBRE DE ALGUNOS.

Son muchísimas las tradiciones que se renuevan al momento de la transición de un año al siguiente. El próximo lunes, a la medianoche será el momento para volver a intentar explicarle a la gente que no existen las 24 horas.

De hecho, al llegar las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, el tiempo simplemente se agota y se transforma en las 00 horas, 00 minutos lo que dura exactamente una millonésima parte de segundo, y el nuevo día -y si se trata del 31 de diciembre al 1 de enero- el nuevo año, ya están en funciones.

Muchas culturas americanas capturadas por el calendario gregoriano, tienen bellas celebraciones. Brasil en su litoral atlántico tiene magníficos espectáculos de fuegos artificiales entre las olas y los homenajes de velas flotantes y flores blancas para a Ienamjá, la diosa del mar.

En Chile además de los fuegos de artificio, los vecinos suelen abrazar a los desconocidos en la calle y especialmente a los carabineros de guardia en esa noche especial.

Colombia tiene una gigantesca fiesta “guarachera” donde el pueblo canta el “himno de fin de año” la guaracha “Faltan cinco pa’las doce” del famoso compositor Aníbal Velázquez Hurtado y se entrega a bailes callejeros.

En México, suelen usar en la noche vieja ropa interior roja para atraer el amor o ropa interior amarilla para atraer el dinero (o ambas) en el año nuevo.

Los costarricenses acostumbran a sintonizar Radio Reloj y todo el país celebra al unísono la llegada del año nuevo y a las 00.00 escuchan el Ave María.

La tradición popular de Ecuador es quemar un monigote o muñeco de año viejo y luego brindar hasta el amanecer. Europa, Asia y África son igualmente ricos en tradiciones y estilos, que no son nada más que un símbolo de despedida y una recepción con buenos deseos.

Los argentinos tenemos mucho de todo eso. Más el vittel toné y el lemonchamp. Pero también algunos acostumbran a comer doce uvas, a veces antes de las cero hora, o bien, con las doce campanadas que saludan al año nuevo. Una por cada mes que se fue, o una por cada mes que llega, uvas cargadas de pedidos, deseos, buenas ondas y exigencias de paz y amor. Hoy se nos hace difícil abrazar a desconocidos por la calle, o quemar muñecos para cortar viejas malas rachas y rencores guardados. Sin embargo, la fiesta familiar, o con amigos y vecinos, es un momento cargado de mensajes y buenos augurios, que se lanzan al aire con el corazón y el alma como banderas. Pedimos por los que amamos, por el país, por el trabajo, por la comprensión, por los que están lejos, por los que ya no están pero los llevamos con nosotros, por los que están solos, por los privados de su libertad, por todos los demás, y por cada uno de nosotros, para tener fe, paciencia y salud, y confianza en nosotros mismos para no bajar los brazos. Y hasta ahí ya se nos acabaron las doce uvas. Pero podemos seguir con todo el racimo, para incluir todos los sueños y los deseos que queremos. Total, pedir es gratis, al menos por ahora. Y si el pedido es de corazón, dicen que es probable que se cumpla. (Carlos Ferraro)