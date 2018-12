Mariah Carey rompe un nuevo récord en Spotify con su canción navideña

La cantante superó la cantidad de reproducciones de “All I want for Christmas is you” en un día.

La cantante estadounidense Mariah Carey se convirtió en la artista con mayor cantidad de escuchas en Spotify en un día, con su clásico navideño “All I want for Christmas is you”, que en la pasada Nochebuena fue reproducida 10,8 millones de veces.

Según consigna la agencia DPA, Carey destronó de esta manera al rapero XXXTentation, quien acumuló 10,4 millones de escuchas, con su canción “Sad!”, el pasado 19 de junio, un día después de su asesinato, en la ciudad estadounidense de Miami.

“All I want for Christmas is you” fue lanzada en 1994, se trata de una composición de la propia Carey y Walter Afanasieff, y es considerado un villancico moderno en Estados Unidos.