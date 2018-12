Se inicia la Copa Ciudad de La Quiaca

En el Estadio Único de la Liga Puneña, hoy comenzará el tradicional certamen denominado "Copa Ciudad de La Quiaca" con la disputa de dos partidos.

A las 15.15: Deportivo Alberdi vs. Deportivo Tafna; a las 17: Santa Clara vs. Cusi Cusi.

Mañana a las 13.45: Racing de Ojo de Agua vs. Central Norte Argentino; a las 15.30: Club Luján vs. Residentes de San Francisco; a las 17: Santa Catalina vs. Unión Talleres.

Divisiones inferiores

Mañana en Estadio Único desde las 10: Luján vs. San José de Barrios. En cancha de Sanidad: San Cayetano vs. Sportivo Gardelitos.

El domingo en Estadio Único desde las 10: Cusi Cusi vs. Gimnasia y Tiro de Yavi.

El campeón 2018

El aguerrido equipo de Santa Clara se consagró campeón del Anual 2018 culminando un año soñado para el "tricolor" que además participará en el Regional 2019, junto a Inter y Racing de Ojo de Agua.

De comienzo a fin siempre estuvo en la cima de las posiciones, los números finales avalan su título con 63 puntos producto de 20 triunfos y 3 empates; sufrió solo 4 derrotas, sin dudas una exitosa campaña.

Los dirigidos por Nicanor Martinez lograron cosas importantes en su corta vida institucional, este año estuvieron participando del ex Torneo Federal C, llegando hasta los playoffs y nuevamente el año venidero estarán representando a la Puna en un certamen federal.

La premiación se realizó en el Estadio Único, ante buen marco de púbico que acompañó al combinado "tricolor". En representación de la Liga Puneña, Romina Coca secretaria general, entregó una placa al goleador del torneo, Benjamín Adán Gaspar del Club San Salvador, luego al arquero David Alejo de Santa Clara por ser la valla menos vencida.

Luego, las medallas al plantel campeón como así también el merecido trofeo, recibido por el capitán Maximiliano Cussi y DT Nicanor Martinez, seguidamente los jugadores dieron la vuelta olímpica además de festejar con su parcialidad.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el DT dijo que "un sueño más, cumplido desde principio de año nos fijamos este objetivo, muy contento por mis jugadores y la gente que siempre viene a alentar".

Luego, añadió "estamos levantando una copa más, pensamos en lo que se viene, terminan las fiestas y nos reunimos con la dirigencia para diagramar la pretemporada, conformamos un equipo muy bueno" culminó. La celebración continuó por las calles quiaqueñas con una extensa caravana de autos y festejos en la sede social del club Santa Clara.