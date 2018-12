$848 millones para construcción y mejora de viviendas

El secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, se encuentra de visita en Jujuy y en una entrevista con El Tribuno mencionó que para el 2019 la provincia contará con 848 millones de pesos para la construcción y mejora de viviendas.

También aseguró que en lo que va del 2018 Jujuy cobró 532 millones y le falta percibir 200 más.

El funcionario llegó a la provincia para entregar viviendas en Alto Comedero en horas de la tarde.

Fueron 75 en total las que se otorgaron y corresponden a un plan financiado por el Estado nacional.

IVÁN KERR / SECRETARIO DE VIVIENDA DE LA NACIÓN.

Con respecto a los objetivos que se persiguen para el próximo año, destacó que "el desafío es terminar las viviendas que ya se empezaron a construir. También constituir un fondo de garantía donde se puedan integrar los del Fonavi que recibe la provincia y que eso permita dar mayor financiamiento para nuevas obras".

Luego destacó que "queremos que los fondos vayan a los más vulnerables, pero eso fue muy resistido para las provincias porque se sienten más cómodos construyendo viviendas sociales que luego se las entregan a gente de ingresos medios, empleados públicos, sindicalistas y otros. Eso puede ser discutible siempre y cuando ellos paguen una cuota para reinvertir ese dinero en viviendas pero eso no ocurre".

En ese sentido indicó que "el Estado gira los fondos y va todo a fondo perdido, no hay ningún recupero. El Presidente nos encargó que eso vaya a las personas más vulnerables y para el sector medio la solución tiene que ir más por el lado del acceso al crédito hipotecario, que puedan pagar con cuotas accesibles".

"Nosotros sacamos una resolución en el 2017 donde creamos el Plan Nacional de Vivienda y establecimos que los recursos que giramos a las provincias para la construcción de casas tienen que ir destinadas a familias que perciban menos de dos salarios", remarcó.

También visitó a una vecina que fue acreedora del crédito "Mejor Hogar" que en ese caso el beneficio fue de una conexión de gas. Busca promover este crédito que surgió tras un convenio entre la Secretaría de Vivienda y Gasnor, "hay muchos conectados pero hay un potencial enorme de una gran cantidad de familias jujeñas que están sobre red y que podrían conectarse", comentó.

En relación a este crédito, informó que el mismo además crea puestos de trabajo, "de los 220 gasistas matriculados que hay en la provincia, hay 19 que están incorporados en el programa. Por eso instamos a que más de ellos puedan inscribirse para ofrecerles trabajo ya que además es una oportunidad laboral para muchos matriculados jujeños".

Sobre la excesiva suba del dólar que hubo durante el 2018 aseguró que hubo un impacto en las líneas de créditos hipotecarios porque "las personas venden sus propiedades en dólares y al devaluarse el peso a la gente se le hizo muy cuesta arriba adquirir una vivienda valuada en dólares. Ahí también estamos trabajando y queremos que todo se realice en créditos UVA".

“Intentar volver a brindar transparencia” en la gestión

Aproximadamente un millón de pesos más, en relación a los fondos del año pasado, irán destinados a viviendas.

“Va a ser un año con enormes desafíos y en el caso de Jujuy que hubo una conflictividad que se arrastró desde tiempo atrás, en estos tres años trabajamos mucho con el gobernador y su equipo para tratar de solucionar todo eso”, dijo Iván Kerr.

En ese aspecto, añadió que “el Ivuj viene realizando una enorme tarea para intentar volver a brindar transparencia y que todo funcione dentro del propio Estado y que no haya que depender de organizaciones sociales. Antes todo el manejo de viviendas estaba en manos de estas organizaciones”.

Remarcó que vienen intensificando acciones para solucionar eso y crearon una base de beneficiarios que funciona en cada provincia del país, “estamos trabajando con el Ivuj para tramitar todas las cuotas que no se pagaron, ellos sacaron un proyecto de ley que está en trámites para poder cobrar esas cuotas. Hay viviendas que están en construcción que financiamos a lo largo de estos años en Alto Comedero que apuntan a un sector de ingreso medios y queremos de que alguna manera eso se pueda pagar con un crédito hipotecario”.

“Las obras que pagamos van a quienes tienen que ir, ahora hay mucha transparencia. Tenemos la obligación de que el dinero se ejecute en obras”, explicó.

Al ser consultado por la gran cantidad de asentamientos que posee Jujuy, indicó que “en esos lugares la política tiene que ser urbanizarlos, siempre y cuando el lugar sea apto. Llevar servicios, cloacas, títulos de propiedad, iluminación, espacios públicos, etc. Y no solo construir la vivienda”.