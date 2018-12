El Ensamble Abramayo brinda recital esta noche en la ciudad

Esta noche a las 21.30 en el Centro Cultural "Héctor Tizón" -Hipólito Yrigoyen esquina Junín- el público podrá disfrutar un recital a cargo del Ensamble Abramayo. El grupo de instrumentistas, integrado por Analía Sivila (flauta traversa), Alberto Fernández (clarinete), Pablo Medrano (contrabajo), Johnny Risso (quena) y Horacio Zerpa (guitarra), desplegará un repertorio exclusivo de piezas musicales perteneciente al también compositor jujeño Horacio Zerpa.

Así, Zerpa sobre su obra dice que "desde siempre me surgieron melodías, o pequeñas obras, no supe llevarlas al papel hasta mucho tiempo después, y luego me interesó mucho la orquestación y los arreglos, al comienzo no eran muy ambiciosas, pero desde hace unos años, encontré a un excelente profesor de Buenos Aires, Guillo Espel, con quien empecé a tomar clases y eso me abrió un panorama para la creación y los arreglos y orquestación de mis obras, desde ese momento surgió la necesidad de mostrarlas y ponerlas a consideración del público, con distintas formaciones lo fui haciendo, hasta que quedó una oficial, aunque a veces invitamos a otros excelentes músicos a que se sumen", indicó. Y contó que "las obras están inspiradas en su mayoría en la localidad de Abramayo, Tilcara, Jujuy, lugar donde nació y creció mi padre, los paisajes hermosos de ese lugar y todo lo que mi padre me contaba desde siempre lo plasmé en melodías, en distintos ritmos, es una fuente inagotable y pienso seguir componiendo obras dedicadas a ese lugar, hay otras obras que me salieron por encargo o también dedicadas a algunos amigos o acontecimientos de la vida, como así también obras que solo surgen porque sí", afirmó.

Finalmente habló sobre su propuesta musical, que tiene que ver con "hacer música con ritmos y formas folclóricas y otras solamente melodías siempre tratando de buscar nuevas armonías o melodías más jugadas dentro de lo que es el folclore tradicional, y también nuevas sonoridades y timbres, es para mí un desafío hacer algo diferente, siempre respetando a nuestros mayores que nos precedieron y nos dejaron un legado musical muy rico", aseveró para concluir.

Horacio Zerpa

Horacio Zerpa es un guitarrista y compositor jujeño. Sus obras folclóricas están inspiradas en diferentes regiones de nuestro país. Zerpa estudia arreglo y composición con el músico y compositor Guillo Espel. Actualmente es profesor de la Escuela de Música de Jujuy, realizó sus estudios en Entre Ríos con el maestro Eduardo Isaac, allí vivió 10 años donde también fue docente y 7 años en Santa Fe. Ha realizado numerosos cursos con grandes maestros internacionales y presentaciones en diferentes puntos del país.

La entrada general para el espectáculo de hoy tiene un costo de $ 50.