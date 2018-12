Proyectan capacitación en Recursos Humanos

Con el objetivo de brindar capacitaciones y charlas de formación al sector empresarial de la provincia, se encuentra en pleno crecimiento el grupo Aciltrha (Asociación Civil de Licenciados en Relaciones Laborales, del Trabajo, de Recursos Humanos Industriales de Argentina).

Integran Aciltrha Jujuy: Gisella Armella, personal del Estado; Liliana Galean, gerente de Recursos Humanos de grupo Manzur.

La entidad está formada por un equipo de profesionales de distintos sectores.

"Es necesario aglutinarnos para poder aflorar lo que es nuestra profesión porque hay muchas empresas que no tienen el sector de Recursos Humanos y muchos otros que no lo tienen desarrollado", explicó Miguel Ángel Almirón, integrante de Aciltrha, en una visita realizada a El Tribuno de Jujuy.

Esta asociación sin fines de lucro, se encuentra en pleno crecimiento y actualmente inauguró sedes en otras partes del país, específicamente en el partido bonaerense de Berazategui donde se busca brindar capacitaciones en un polo industrial de ese sector.

Algunos ejes de la propuesta en Jujuy buscan nuclear a todos los profesionales de recursos humanos o relaciones laborales. "O en este caso a los que hicieron una carrera dentro de la compañía y no tienen estudio de grado, también los invitamos", mencionó Almirón.

"Vincularnos con las fuerzas vivas de la comunidad para poder insertarnos y poder ver cuáles son las necesidades de capacitación que están teniendo hoy las compañías", es otro de los objetivos trazados.

"Aciltrha no sólo tiene que ver con Recursos Humanos sino también con lo laboral, hoy si uno no se capacita, es el desempleado de mañana", expresó Almirón y como ejemplo mencionó que muchas veces se ven en la situación de contratar personal de afuera de la provincia ya que el lugareño no está capacitado para ciertas tareas.

"Otro de los ejes es ver la posibilidad de unión con el Estado que es el empleador más grande de la Argentina" y según señalan integrantes del equipo, no estaría conformado este departamento en ninguna dependencia pública, salvo en la Municipalidad capitalina.

Finalmente, uno de los últimos ítems es mantener una capacitación constante de quienes forman parte del sector de Recursos Humanos ya que "hay muchas mutaciones desde el puno de vista del derecho laboral o el económico con el impuesto a las ganancias, liquidaciones, o cómo se determina ciertos tipos de licencia. Hay muchos conocimientos técnicos que podemos compartir", dijo.

Problemáticas a resolver

Otras de las intenciones de la Asociación, es "ir a las universidades para poder asesorar a los profesionales que se están por recibir porque muchos no saben hacer su Currículum Vitae y mucho menos manejar una entrevista laboral, por ejemplo", continuó. "De cada 100 empresas que se inauguran -dijo Almirón- 50 cierran el primer año, a los 20 años llegan 5 y a los 25 llegan 1 o 2. Hay una realidad que estamos viviendo actualmente en el sistema económico que hacen que las empresas sean más competitivas, que tengan un sistema de gestión mucho más desarrollado a los efectos de poder disminuir los costos y en el área nuestra tenemos esos conocimientos para poder hacerlo pero a veces es mal utilizado", agregó.

Congreso en el 2020

Recientemente, en el mes de noviembre se realizó un encuentro en la provincia de Tucumán y fue declarado de interés provincial. El año próximo la sede será en Corrientes y en el 2020 se realizará en Jujuy.

"Durante el Congreso que se realizó este año se trataron temas de ‘economía, de las realidades de las Pymes, del empleado, y qué pasa cuando la empresa está por cerrar.

Creo que la Asociación brinda herramientas útiles y necesarias en las empresas de hoy, ya que sin ningún tipo de capacitación no puede haber un tipo de avance", expresó.

También: Rodrigo Franco, (Swat Deportes); Carla Ponce (grupo Senoa) y Miguel Ángel Almirón (Minera Exar).