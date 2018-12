San Pedro de Jujuy: investigan las causas de muerte de un pasajero

El hombre viajaba junto a su madre de 80 años y a llegar a la terminal no presentaba signos vitales.

Una hombre de 45 años de edad, que viajaba junto a su madre desde Tucumán a la ciudad de San Pedro de Jujuy a bordo de un colectivo de larga distancia, aparentemente se descompensó cuando llego a la terminal y luego perdió la vida.

Al respecto Irma Calapeña, jefa de la Unidad Regional Nº 2 explicó que el incidente ocurrió anoche pasadas las 12 cuando el chófer del transporte notó que el pasajero no descendía y tras averiguar de lo sucedió se dio con que él mismo no respiraba. En ese instante se dio aviso a la Same y efectivos de la seccional policial Nº 26.

El cuerpo fue trasladado, por disposición del fiscal Juan José Calderari, a la morgue del Centro Judicial de San Pedro. para que se realice al mismo un examen cadavérico que determinará los motivos del deceso.