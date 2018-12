Proteccionistas marcharon contra el maltrato animal

Proteccionistas independientes y de diferentes asociaciones marcharon ayer para pedir justicia por Esperanza, la perra que fue salvajemente golpeada y enterrada viva en la ciudad de Perico, y que pese a haber sido rescatada finalmente perdió la vida. En la oportunidad, además reclamaron el cumplimiento de la Ley 14.346 de protección animal, y adelantaron que en 2019 solicitarán una ley de pirotecnia cero que prohíba el uso de fuegos artificiales.

Un nuevo caso de maltrato animal causó una vez más un profundo pesar en la comunidad, especialmente entre aquellas personas amantes de los animales, quienes repudiaron enérgicamente la actitud agresiva, violenta y desaprensiva de quien atacó cobardemente a la perra Esperanza, provocándole graves lesiones que finalmente terminaron con su vida.

Indignados por este caso, y movilizados por otros tantos que lamentablemente ocurrieron en la provincia y siguen sucediendo, los proteccionistas salieron ayer a las calles para manifestarse en contra del maltrato animal y pedir justicia por Esperanza.

Al respecto, Maridel Millares, proteccionista independiente, manifestó que es alarmante la cantidad de casos de abandono, maltrato, mutilaciones que atienden a diario. "Queremos ser la voz de estos animales indefensos que son producto de la crueldad y el maltrato humano, por ellos marchamos y pedimos justicia", dijo.

Relató la cruda realidad que viven numerosos animales que son duramente maltratados. "Intentamos rescatar un caballo abandonado y desnutrido que fue mutilado pero fue imposible, después sucedió el caso de Campeón, el perro que fue despellejado que por suerte logró recuperarse, y ahora nos toca enterarnos con dolor de Esperanza, la perrita que fue apaleada y enterrada viva y que también murió", dijo.

Aseguró que pese a las numerosas denuncias que se realizan en contra de los agresores, las mismas no prosperan. "La Ley 14.346 no se cumple y mientras no haya condenas esto va a seguir pasando; lo grave es que no son solo casos de abandono, sino que ahora además actúan con crueldad agrediéndolos, mutilándolos, hasta matarlos y eso tiene mucho que ver con la falta de valores en la sociedad; hoy le pedimos a los gobernantes que hagan algo, que se castigue a los agresores y que se cumpla la ley vigente", señaló.

“Pirotecnia cero”

Además de exigir el cumplimiento de Ley 14.346, que sanciona a todas aquellas personas que maltraten a los animales, los proteccionistas también solicitaron que en 2019 se trate una ley provincial de “pirotecnia cero”, para proteger la integridad de mascotas y niños diagnosticados con TEA y otras patologías, prohibiendo el uso de pirotecnia.

Sofía Jackobs, representante de la fundación “Narices Frías Jujuy”, explicó que lamentablemente a diario reciben denuncias de mascotas que son víctimas de personas desaprensivas. Ante esta situación resaltó la necesidad de contar con legislaciones acordes para garantizar su integridad.

Remarcó que bregan por una ley que prohÍba el uso de pirotecnia. “Vamos a presentar el pedido a los diputados para que en 2019 se trate una ley de pirotecnia cero”, explicó la proteccionista, quien celebró que la iniciativa ya rige en Palpalá, Yala y El Carmen.