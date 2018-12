River Plate: su agenda y el mercado de pases

El plantel de River se reencontrará el domingo 6 de enero en el Monumental, luego de las vacaciones. Los jugadores se realizarán ese día los estudios médicos y luego viajarán a Punta del Este para la pretemporada que se extenderá hasta el 17 de ese mes.

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo jugará un partido amistoso frente a Nacional, club en el que el "Muñeco" fue campeón como jugador y director técnico. El debut oficial del "millonario" será frente a Defensa y Justicia, el 19 de enero a las 20, por un pendiente de la octava fecha.

Los únicos futbolista que ya no forman parte del plantel son Gonzalo Martínez (firmó con Atlanta United) y Luciano Lollo (rescindió su contrato). En tanto, Exequiel Palacios seguramente siga en River hasta junio (hay chances de abrochar su transferencia a Real Madrid y dejarlo seis meses).

Con respecto a Juan Fernando Quintero no hubo ofertas que satisfagan al club, que no se mueve de los 22 millones de euros que demanda la nueva cláusula. El entrenador tentó a Emiliano Rigoni, quien desea quedarse en Europa, y a Matías Kranevitter, aunque su salida de Zenit no sería sencilla.

El técnico planea mantener la base del plantel, sin grandes cambios de nombres, para poder trabajar en los tres objetivos del primer semestre de 2019. Después de ganar la Copa Libertadores, el "millonario" quiere la Recopa Sudamericana, la Superliga y el pase a octavos en el certamen continental.