"No actualicen Instagram": de qué se trata el reclamo de los usuarios que estalló en Twitter

Varios usuarios comenzaron a quejarse en Twitter porque comenzaron a ver un cambio en el feed de Instagram que impedía ver las publicaciones en el modo habitual.

Al ingresar en la app, los usuarios tienen que deslizarse por las publicaciones moviendo el dedo de derecho a izquierda, tal como ocurre en las historias. Dejó de ser posible navegar por los post de arriba hacia abajo, como sucede habitualmente.

De inmediato, los usuarios fueron a Twitter para alertar sobre esta modificación que atribuyeron a una supuesta actualización de la plataforma. La red se comenzó a llenar de publicaciones con el hashtag #NoActualicenInstagram.

Sin embargo, desde la compañía salieron a aclarar que, en realidad, se trató de una falla en el sistema. Según informó Instagram, se trataría de un bug que afectó la forma de visualización de los post.

La red social asegura que ya solucionó el inconveniente, sin embargo algunos cibernautas aseguran que siguen teniendo este problema. Tal como se menciona en esta publicación que hicieron desde la cuenta de Twitter:

Due to a bug, some users saw a change to the way their feed appears today. We quickly fixed the issue and feed is back to normal. We apologize for any confusion.