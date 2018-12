"No le creo a Thelma Fardin, ella se metió en el cuarto de Juan Darthés"

Carlos Perciavalle se refirió a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación. El actor y productor uruguayo dijo que no le creía a la ex Patito Feo, la cuestionó por haber ido al cuarto de su colega y, si bien tampoco defendió al protagonista de la tira, se preguntó: "Diez años después, ¿cómo lo comprobás?"

"Las mujeres se ponen una tanga y si decís, 'qué lindo culo', te mandan preso, dejame de joder, no tienen nada que hacer. Tras que llevan las de ganar en todo, porque el mundo está dominado por las mujeres, todo el mundo lo sabe", comenzó Perciavalle en una entrevista con el diario El País de Uruguay.

Luego, sin mencionar a Thelma, se refirió a la conferencia de prensa que ella dio hace unas semanas en la que contó que había denunciado a Darthés por violación: "Ahora las mujeres se ofenden y joden: 'Ay, que me violó hace diez años en Nicaragua'. Eso no quiere decir que esté defendiendo a este hombre que ni lo nombro porque es un boludo. Pero son artistas. No es gente. ¿Qué joden tanto?".

"Los hombres son inconscientes. Las mujeres también. Están todos locos. No saben qué inventar. Esta chica, pobre, me da lástima que tenga que acordarse de lo que pasó en Nicaragua hace diez años… Es no tener nada que hacer. Hay tanta cosa para hacer, tanto para ayudar", agregó.



Además, dijo que no le parecía bien hacer pública la denuncia una década después y preguntó: "¿Cómo lo comprobás? Esta mujer habla de algo que ocurrió hace diez años en Nicaragua. Y recién se acordó ahora. No es serio".



Al ser consultado si le creía, fue contundente: "No, ¿cómo le voy a creer? Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él. Que lo haga, no la voy a criticar tampoco".

Respecto a Darthés, dijo que no le gusta cómo trabaja: "Como actor me parece un boludo. Está lleno de oro, se fue a Brasil porque es el único lugar donde no lo pueden extraditar. Dentro de un año aparecerá de nuevo en otra telenovela".

Con más de 63 años de escenario, dijo que nunca sufrió acoso y fue insistente al decir que las mujeres "siempre han sido las privilegiadas": "Están todas locas, chicas. Si tenés un divino escote y te dicen 'qué lindas tetas' no te están agrediendo, te están elogiando".

Todos los cambios en la sociedad no lo harán cambiar su forma de hacer humor, según él mismo aseguró, y agregó: "Yo creo que Olmedo fue maravilloso. Es maravilloso. Tengo todos sus programas, los pongo y los veo. Un hombre sensacional, no tanto el gordo Porcel, pero arrastraba multitudes, y la gente lloraba de risa. Esa es toda gente bendita. Ahora no hay cómicos. Si los hombres no se pueden reír de las mujeres, ¿de qué nos vamos a reír? Las mujeres se pueden reír de los hombres si quieren porque nadie les va a hacer nada".