“Ledesma mejoró la salinidad de los terrenos drenados”

En el Congreso de Ingenieros Agrónomos se abordaron las perspectivas agroeconómicas del sector agroindustrial, provincial, regional y nacional. Se debatió sobre el ejercicio profesional de los ingenieros que apuntan a estar organizados para poder responder a las demandas y acompañar al sector productivo.

¿Qué planteó en el marco del panel de recursos y proceso ambientales?

-Hemos estado comentando al público presente qué es lo que hace Ledesma en el manejo de los recursos naturales de forma de poder mantenerlos en el tiempo. Ledesma está hace 110 años haciendo caña y creemos que puede seguir 110 años más en la medida que hagamos un uso racional de los recursos que estamos utilizando. Hemos contado fundamentalmente que desde la década del ´70 y el ´80 Ledesma viene planificando una sistematización del campo para hacer el control de erosión hídrica. Otro paso ha sido el manejo de las áreas deprimidas con anegamiento de napas freáticas, con la instalación de más de 11.000 hectáreas con drenajes subterráneos o entubados. Explicamos ya cómo fue esta decisión y el manejo que desarrollo en estos terrenos para hacer producción agrícola. También hemos compartido los resultados que tenemos en el control y monitoreo en estos terrenos para poder hacer producción agrícola, donde no sólo hemos logrado incorporarlos sino que hemos mejorado la salinidad de los terrenos drenados más las zonas aledañas.

¿Qué otras estrategias tienen para poder desarrollar y proteger esta zona?

-En lo que es conservación de suelos el tema del manejo racional de la fertilización, poniendo los fertilizantes en relación al consumo que tiene el cultivo y procurando ir mejorando la rotación y el cuidado del suelo. Se ha pasado a una época en que se hacía quema de caña a otra de caña verde para no contaminar el aire, eso también nos trae una mejora en lo que es el aporte de materia orgánica al suelo y nos ayuda a cuidar la humedad del suelo. Se ha ido disminuyendo desde épocas pasadas a hoy, se hacen las menos labranzas posibles. Son herramientas que contribuyen a preservar la humedad y calidad del suelo. Además no olvidemos que el cultivo es conservacionista, es una gramínea C 4 que es muy eficiente en el aprovechamiento de la energía, y además por ser un cultivo perenne nos deja un aporte de materia orgánica año a año en el suelo.

¿Cómo inciden estas prácticas en el rendimiento de la producción?

-El rendimiento de la producción no sólo depende de las cosas que se puedan hacer sino de las condiciones ambientales reinantes cada año. Lo que podemos ver es que estamos aprovechando las condiciones ambientales cada año para poder obtener todas las producciones no sólo en el año sino en el largo plazo. Vamos pasando por períodos de tiempo donde tanto en nuestros cultivos como en la de los vecinos donde las producciones están con niveles inferiores a los que teníamos durante la década pasada, pero eso no quiere decir que estemos haciendo peor las cosas sino que tiene que ver fundamentalmente con factores climáticos.

¿En el manejo del agua, cómo están trabajando?

-En el manejo del agua nosotros captamos el agua superficial para riego, usamos también agua de napa profunda. Lo que hacemos es planificar el uso de la misma en función de la demanda de cada suelo, con balances hídricos que nos permitan reconocer todos los requerimientos de suelo cada momento. Y pasando de sistemas tradicionales de riego por gravedad a sistemas presurizados, donde hoy la tecnología disponible en el mundo que nos permite hacer un uso eficiente de riego por goteo, cuando en Ledesma hemos conocido esta tecnología y hoy ya vamos por 1.000 hectáreas con este sistema.

¿Para estos sistemas las inversiones son altas?

-Las inversiones son altas, es una dificultad, pero depende de las situaciones externas y de la disponibilidad de fondos de los accionistas para poder llevarlas adelante.

¿Se combina con algún otro tipo de sistema de riego o se experimenta con otro menos costoso?

-Si se puede optimizar, y de hecho se está trabajando en forma permanente en riego tradicional y por gravedad, buscar formas de optimizarlo para hacer más eficiente el uso del agua y el cuidado del suelo.