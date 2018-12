El "merengue" ayer cayó 2 a 0 con Crucero del Norte en Palpalá y sigue en caída libre Hace 4 partidos que no gana y sigue en zona de descenso.

Zapla no reacciona y el futuro ya preocupa

Intenta pero eso no alcanza. Es que no es ninguna novedad de que el fútbol se gana con goles, pero este Zapla carece de solidez en defensa y mayor jerarquía en su mediocampo, entre otras cosas, para controlar un partido que ayer a priori podía ser la recuperación y festejo, pero en el último partido de 2018 en el "Emilio Fabrizzi" fue superado por un inteligente y sacrificado Crucero del Norte que sin sobrarle nada golpeó en los momentos justos, Molinas y Cerdán, un gol en cada tiempo, para imponerse 2 a 0 y llevarse tres puntos que lo acercan a la clasificación.

La derrota del "merengue" es preocupante porque lo compromete cada vez más con el descenso de cara a la reválida en 2019. Claramente las cosas no vienen saliendo, pese a los cambios y pruebas que hubo y ni con un penal, el arquero Argüello le atajó a Abraham, se pudo achicar las ventajas, lo que agudiza al grupo en lo anímico.

Los primeros minutos no tuvieron sobresaltos, ambos no arriesgaron demasiado y sólo Casarino para el local y Martínez en la visita se animaron a probar desde afuera. Pero un error en la zaga de Zapla que vio Fioravantti para filtrar la bocha a Molinas que sin marcas penetró y definió para el 1 a 0 de los misioneros. Los siderúrgicos sintieron el golpe, se propusieron atacar siendo prolijos, aunque Villanueva con pelotazos rompía esa idea, pero Cuevas obstruido en su remate, Argüello le negó el gol a Cartello en un tiro libre y en el final Abraham no llegó a empujar un centro rasante al área, fueron los intentos fallidos.

INTENTÓ PERO NO ALCANZÓ/ PASCUTTINI DE ZAPLA DISPUTA LA PELOTA CON DIANA.

En la segunda mitad Zapla salió decidido a empatar rompiendo por las bandas. Tampoco Noriega ni Guzmán pudieron cambiar el rumbo. De tanto ir y ante una defensa desgastada, llegó una corajeada de Pascuttini en el área donde Moratta lo derribó y el penal fue malogrado por Abraham. No fue la tarde de los palpaleño que sufrieron las contras, Santillán impidió el segundo gol de Crucero, pero con el equipo volcado al ataque Cerdán liquidó el pleito.

Resultados



ABRAHAM NO PUDO CONVERTIR

Pasó la 17º fecha de la Zona 4 del Federal A y estos fueron los resultados: En Formosa San Martín igualó sin goles con Chaco For Ever. El “franjeado”, que es el último de la tabla con 7 puntos, terminó con 10 hombres por la expulsión de Díaz.

Mientras que en el “Gigante del Norte”, Gimnasia y Tiro de a poco va saliendo del fondo y ayer le ganó 3 a 1 al puntero Boca Unidos. Los gritos del “albo” fueron de Herrera, Martínez y Agüero.

Y en Chaco festejó San Jorge al imponerse 2 a 1 a Sarmiento. Los festejos fueron de Fernández para el “decano” que empezó ganando pero el “expreso” lo remontó con los gritos de Bayk y Tarasco, todos en el segundo tiempo. Hasta el momento los clasificados son Boca Unidos con 36 puntos, Chaco For Ever 27, Sarmiento 26 y aún deben definir San Jorge con 23 al igual que Crucero.