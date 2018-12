Nombran Sergio Arriagada a sala de neonatología

Como parte de las celebraciones por el Día del Médico, hoy se le impondrán el nombre "Doctor Sergio Orlando Arriagada" a la sala de Neonatología del hospital "Doctor Arturo Zabala" de Perico. El acto se cumplirá desde las 10.30 en el nosocomio con la participación de personal del área programática y familiares del difunto médico, quien falleció en agosto de este año.

Según lo previsto, a las 11 se dará lugar a las palabras del padre Germán Maccagno, a las 11.15, se hará el descubrimiento de una placa en homenaje a Arriagada, a cargo de sus familiares. Mientras que a las 11.30 hará uso de la palabra la directora del hospital, Karina Dibi y finalizará con la entrega de la resolución del Servicio de Neonatología a familiares del galeno.

Sergio Orlando Arriagada se desempeñó durante años como pediatra en el hospital "Doctor Arturo Zabala", también brindó su servicio en el hospital "Nuestra Señora del Rosario", Abra Pampa; residente de Pediatría del Hospital de Niños "Héctor Quintana"; Ministerio de Bienestar Social de Jujuy en octubre del 2002, entre otros cargos. También trabajó como docente de la cátedra Nutrición en Salud Pública de 4º año de la carrera Licenciatura en nutrición de la Universidad de Santiago del Estero (Ucse) sede Jujuy.

La licenciada en nutrición Adriana Magdaleno, responsable del Servicio de Epidemiología del nosocomio, sostuvo que Arriagada fue impulsor del diseño de la sala de neonatología que se puso en funcionamiento en diciembre del 2015.

El Día del Médico se celebra en honor al doctor Carlos Finlay, descubridor del mosquito transmisor de la fiebre amarilla.

“Nuestra Señora de Fátima cuenta con una de las mejores infraestructuras y tecnología de la provincia”, dijo Chomnales.

Hoy en todo el mundo se celebra el Día del Médico en reconocimiento a todos aquellos que abrazan la vocación de cuidar la salud y hacer de su labor diaria una forma de vida. La fecha se celebra en conmemoración del médico cubano Carlos Finlay (1833-1915), el descubridor del mosquito transmisor de la fiebre amarilla, enfermedad que generó millones de muertes en el mundo.

Para reflexionar sobre la fecha, el director y médico de la Clínica Nuestra Señora de Fátima de Palpalá, Raúl Antonio Chomnales, habló sobre el rol del profesional en el sistema sanitario, considerando que el médico juega un papel central en la salud debido a que cualquier alteración que tenga en su salud el paciente, requiere de la atención del especialista.

Resaltó así que la salud no es solamente no tener una enfermedad, sino contar con un buen estado físico, mental, aspectos psicológicos y cómo influye en el entorno (socioeconómico, familiar, laboral, emocional y medioambiental).

“Es importante que la persona se encuentre en un ambiente adecuado en donde no haya contaminación y cuente con las condiciones sanitarias adecuadas”, manifestó.

Ante cualquier pérdida de su condición de salud, el médico es la primera persona a la que recurre el paciente. “Según la patología se hace la derivación al especialista como ser bioquímico, al farmacéutico, al fisioterapeuta, al psicólogo, entre otros. Es quien tiene el primer contacto y desde ahí, de acuerdo a lo que habla y escucha, dirige a la persona para solucionar el problema de pérdida de salud”, indicó Chomnales.

Escuchar al paciente

En este sentido, el director destacó la importancia de que el médico escuche al paciente e instó a los especialistas a ver el lado humano, preguntando a la persona con quién vive, cómo vive, qué consume, “no solamente es una pérdida de la salud, sino que el médico debería preguntar a la persona cómo se encuentra para ayudarla a perder los problemas de salud. No hay que dejar de ser médico, y no dejar de escuchar al paciente”, dijo.

En este contexto, Chomnales sostuvo que el desafío de la Clínica Nuestra Señora de Fátima se basa en satisfacer las necesidades de los pacientes; “la institución no solo se destaca por ser un edificio moderno con toda la infraestructura adecuada, sino que además vela para que el paciente y la familia, a pesar de su pérdida de salud, se sientan confortados”.

Destacó así que la clínica además de centrarse en las necesidades del paciente se ha fijado mucho en el recurso humano, el médico. “Gracias a Dios, aquí nos sentimos contenidos, donde podemos desarrollar nuestra actividad en forma cómoda y adecuada. La clínica cuenta con una de las mejores infraestructuras que tiene la provincia, incorporó tecnología y lo continuará haciendo para satisfacer las necesidades de toda la comunidad”, finalizó el director de clínica.

"La mejor APS del país"

En el hospital “Arturo Zabala”, que hoy funciona como cabecera de la región sanitaria de los Valles, se centran las consultas del segundo nivel de atención y además cuenta con catorce Centros de Atención Primaria (CAP).

Entre otros grandes avances que presentó el nosocomio, el año pasado se incorporaron profesionales, incrementando la planta permanente en materia de Traumatología y Ginecología.

En Perico, el área programática abarca las ciudades de Perico, Pampa Blanca, Puesto Viejo, Aguas Calientes, Manantiales, El Milagro y Las Pampitas. Según señalaron, uno de los desafíos que tiene la institución es continuar trabajando fuertemente en la lucha contra la obesidad, el VIH-Sida, las enfermedades de transmisión sexual, los suicidios y las adicciones, cuestiones que afectan sobremanera a esta region de la provincia.

“Jujuy tiene la mejor atención de salud primaria del país, ya que a las casas de las personas llega un completo equipo de salud; se realizan constantes visitas por parte de los agente sanitario a las familias junto con algún profesional de acuerdo a la patología que demande cada vecino” lo cual es sumamente importante, indicó Magdaleno.