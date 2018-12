Macri ratificó que no pagarán bono de fin de año a jubilados

El presidente Mauricio Macri volvió a descartar hoy que la ANSeS vaya a pagarles un bono de fin de año a los jubilados y argumentó que existen "limitaciones presupuestarias".

El mandatario fue consultado en una conferencia de prensa sobre las decisiones oficiales de no abonar una suma extra a los jubilados, y de no incluir en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso temas como la Ley de Alquileres y el pago del impuesto a las Ganancias para todo el Poder Judicial.

"Ambos casos siempre son prioridad, tantos las leyes como nuestros jubilados. Ni que hablar para este gobierno que impulsó la ley de reparación histórica. Pero en ambos casos tenemos limitaciones", dijo el mandatario en la Casa Rosada.

Indicó en ese sentido, que no habrá pago de un bono a los jubilados "por limitaciones presupuestarias".

Y sobre el temario de las extraordinarias, dijo que Cambiemos tiene "limitaciones" para "poder acordar sin tener mayoría propia" ante una "agenda legislativa siempre desafiante, en la que no todos los temas se pueden resolver".

"Hay momentos en los que hay más apertura en la dirigencia política para tratar algunos temas y en otros no", sostuvo el Presidente en la conferencia de prensa.