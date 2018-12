Violentaron las grutas de “Los Ángeles del camión”

PERICO (Corresponsal) Hay mucha indignación en la ciudad de Perico, a raíz de la triste noticia sobre la cobarde acción de vandalismo, para con las grutas de los siempre recordados “Ángeles del Camión”, en la que delincuentes rompieron partes de las mismas y se robaron elementos de los familiares.

En el pasado fin de semana, familiares de los jóvenes que murieron en aquel trágico accidente vial en octubre del 2012, en la ruta nacional N° 66 a la altura de Palo Marcado, visitaron el lugar para dejar flores y rezar por sus hijos, algo que lo hacen con frecuencia. Esta vez se encontraron con la ingrata sorpresa de que habían violentado dos de las pequeñas glorietas de los hinchas de Talleres fallecidos.

Se trata de las grutas de Matías López y de Pablo Tolaba, los padres de ellos encontraron las puertas abiertas, los vidrios rotos y el faltante de las fotografías de los ángeles, lo que generó mucha bronca, impotencia y dolor en todos los familiares, el rechazo rotundo a esta acción vandálica fue evidente de parte de la sociedad de Perico, que se expresaron por las redes sociales.

Afortunadamente los violentos, no dañaron el resto de las grutas, la de Jorge Flores ni la de Alan Balderrama, pero generó mucho daño a los familiares, ya que se llevaron además de las fotos de los chicos, elementos personales que tienen un gran valor sentimental para ellos.

Carina Rojas, madre de Matías “Corcho” López, dijo que “realmente estoy muy dolida, muy desilusionada con lo que pasó, nosotros queremos que ellos descansen en paz, que nuestros hijos siempre están con nosotros y nos cuidan, pero ahora con lo que hicieron, nos remueven una herida que nunca va a sanar, encima que sentimos que no se hizo justicia con el asesino de mi hijo, realmente esto no tiene nombre. Todo el daño que nos hicieron me hacen pensar muchas cosas, todos nos preguntamos el porqué de tanta cizaña y maldad”.