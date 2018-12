La música de tiempos pasados más vigente que nunca

Se suele decir “todo tiempo pasado fue mejor”, algunos adhieren a este concepto con vehemencia, otros podrán pensar que es la nostalgia la que hace brillar con intensidad épocas doradas que permanecen imborrables en el recuerdo. Pero lo cierto es que la cultura “retro” está de moda y es una constante desde hace ya varios años en nuestra vida y en el caso de la música es una tendencia evidente. Esto bien lo saben el VJ Gustavo “Le Salt” Nasser y el DJ Ariel “PTT” Petersen, dedicados desde hace muchos años a la difusión de clásicos temas que tuvieron su tiempo de esplendor en los años "70, "80 o "90 y que hoy compilan en el volumen 24 del DVD llamado “Retro Party” que ponen a consideración del público.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy Nasser y Pertersen se refirieron a esta flamante material audiovisual que incluye infinidad de clásicos bailables del disco, pop, rock y tecno para todos aquellos que se suben a la ola “retro” tan vigente hoy por hoy.

“El material combina muchos géneros musicales, es un dvd de gran calidad, es un producto elaborado minuciosamente, con un gran trabajo de edición de audio y video”, contaron. El dvd tiene una duración de cerca de tres horas e incluye clásicos en inglés de A Ha, Electric Light Orchestra, Ottawan, Lipps Inc, Eruption, entre otros y en castellano temas de artistas como Miguel Mateos, Los Pericos, Charly García, Virus y Prisioneros.

“La creación del dvd requiere de muchísimas horas de edición, y esperamos poder presentarlo muy pronto en algún boliche jujeño”, señalaron destacando que la saga “Retro Party” es una de las más exitosa de la escena norteña y de gran aceptación en todo el país y el mundo gracias a internet.

“Agradecemos a José Luis Vacaflor, un disc jokey emblemático de Jujuy, gran cultor de la movida retro por el apoyo que nos brinda”, agregaron.

Y consultado sobre cómo se manejan con temas relacionados con derechos de autor indicaron, “lo nuestro se encuadra dentro de lo que se llama "promoción y difusión". La voluntad del artista es que sus temas se difundan, ellos celebran la promoción. Lo nuestro es un trabajo artístico, es decir no es comparable con lo que hacen otros que que simplemente clonan un disco”, aseveraron.

Luego afirmaron que Jujuy siente la onda retro con mucha intensidad, “la cultura de la música retro no se vive en ningún lado como aquí”, indica Nasser oriundo de la provincia de Salta, “en Jujuy a diferencia de otras provincias hay una movida retro importante y nosotros que hemos andado por muchas provincias lo percibimos y lo comprobamos, Jujuy es la cuna de la música retro”, aseveró. “En otros lugares como Salta por nombrar un sitio cercano, la gente de 35 para arriba no tiene muchas opciones, no existen los boliches retro y aquí es palpable, hay encuentros, se escucha música de otras épocas, en las radios, en la calle, hay oferta de boliches para gente más grande”, destacó. Mientras Petersen indicó, “además aquí hay muchas escuelas de baile, más de 20, con adhesión de gente joven de entre 15 y 20 años, hay grupos apasionados que se juntan, escuchan, arman coreografías, hacen presentaciones”, contó.

Y reflexionando sobre la actualidad musical en el mundo afirmó, “particularmente considero que la música murió en el 2000, yo le esquivo a todo lo nuevo. Creo que la música de ahora transmite mensajes confusos. El reggeton, el trap, la cumbia villera aborda temáticas en otras épocas impensadas. Yo avalo la opinión de mucha gente que sabe y que dice que la década del "80 marcó un antes y un después. Antes para grabar un disco había que ser un artista completo, hoy cualquiera lo hace, hoy la música es netamente comercial, se ve muy poco talento, hay que hilar muy fino para rescatar algo”, afirmó tajante.

“Retro Party. Vol 24” se puede conseguir por medio de las redes sociales de Gustavo “Le Salt” Nasser y Ariel “Petete” Pertersen.