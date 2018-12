Le dejaron de pagar el sueldo pero sin informarle

Eugenio Acosta tiene 67 años y trabajó en la Dirección de Recursos Hídricos durante más de 50 años hasta que le salió la jubilación, de un momento para el otro y antes que perciba el salario de jubilado dejaron de pagarle y no le informaron. A pesar de que su hija y yerno realizaron gestiones durante tres semanas para que perciba sus haberes como lo venía haciendo, no le resolvieron el inconveniente.

"Nosotros no firmamos nada ni fuimos notificados y él tampoco. Por eso no hicimos los trámites en Anses para que cobre la jubilación. Después de tantos años que trabajó en esa empresa, se siente totalmente traicionado, estamos en un momento de desesperación, no nos dan respuestas. Ellos reconocieron el error, pero nadie quiere hacerse cargo", mencionó María Eugenia Acosta, hija del hombre perjudicado.

Además de esta situación, hace 5 años sufrió un ACV en horario de trabajo que le dejó secuelas por lo que debe realizar una rehabilitación visitando diversos profesionales.

El ACV le agarró en plena jornada laboral "a raíz de un error de liquidación que hubo en ese tiempo renegó y se le produjo el ACV, estaba peleando por su sueldo cuando le pasó eso. Le quedó paralizada la mitad del cuerpo y sufrió otras lesiones. Lo dejaron desamparado desde la empresa", comentó.

Tras ese incidente, el hombre cobró sus sueldos correspondientes hasta que cumplió los 65 años y le informaron que debía jubilarse. "Él accedió como corresponde y se jubiló mediante el gremio que es Luz y Fuerza ya que desde ahí le daban un porcentaje más de jubilación", agregó.

Asimismo, María Eugenia Acosta indicó que "para que lo jubilen, desde la empresa tiene que haber una notificación que le informe que a partir de tal día no va a cobrar, por lo menos 30 días antes o 35 días antes. Él nunca fue notificado y se enteró cuando fue al cajero. Lo dejaron sin un peso".

Tras ese día, su hija y yerno acudieron a la empresa a preguntar qué había pasado y les dijeron que "el director informó que los que estaban para jubilarse ya no le tenían que pagar el sueldo", aseguró. Fueron a ver el expediente para constatar eso y no encontraron nada.

Sin respuesta

Al consultar el tema con el director afirman que tampoco obtuvieron respuestas, "nos hicieron esperar unas horas y nos mostraron una resolución que dice que desde el 1 de octubre le rescindían el servicio. Se supone que con ese documento nosotros tenemos que presentar en Anses para que él siga cobrando y entre en la jubilación pero no nos dijeron nada y la fecha que tiene no es actual", manifestó.

Luego, se dirigieron a Anses y ahí les comunicaron que esa resolución no es válida porque tiene una fecha de octubre y él sí cobró ese mes. Por ende, deben corregir esa fecha y poner una actual, del mes de diciembre.

Volvieron a Recursos Hídricos y les dijeron que en los días próximos iban a solucionar ese tema. Regresaron al día siguiente y "empezaron a dar vueltas, nadie nos atendía o nos decían que volvamos al otro día. Así pasaron tres semanas que nos tuvieron dando vueltas diciéndonos que iban a firmar la resolución entre el director, subdirector y jefe de personal, pero no lo hicieron", remarcó.

En ese aspecto, sostuvo que "reconocieron que cometieron el error y le dijeron al liquidador que realice el trámite. Cuando los fuimos a ver, lo peor es que nos comunicó que no va a hacer nada si no tiene una orden por escrito del director. Fuimos a ver al director y nos dijo que no iba a hacer nada que lo pueda comprometer, el jefe de personal tampoco quiso hacerla".

Persona inválida

Añadió que "es una persona inválida y saben que necesita muchos medicamentos y tratamientos pero no les importó. Tiene gastos todos los días, la obra social cobra una parte y la otra la paga él. Y ahora está sin un peso. Hicieron abandono de persona con él y jugaron con nosotros". Para finalizar resaltó que "después de tres semanas nos dijeron que hasta ahí llegaban y nos dieron la espalda. A pesar que hace poco le dieron una placa reconociendo su labor en la empresa"