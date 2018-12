Lionel Messi, máximo goleador en el mundo

Lionel Messi finalizó el año calendario como máximo goleador mundial, con 51 tantos, dos por encima de su histórico competidor, el portugués Cristiano Ronaldo, y nueve por encima del tercero, el polaco Robert Lewandowski.

El tercer lugar de la tabla mundial quedó para el polaco Robert Lewandowski (Bayern Münich) con 42 tantos

El rosarino completó su campaña 2018 con 47 tantos en Barcelona y cuatro en el seleccionado argentino, que le permitieron recuperar el trono perdido el año pasado en manos del inglés Harry Kane (56 goles), quien se lo arrebató en el último partido y lo dejó como escolta con 54 tantos.

Messi, de 31 años, marcó más de 50 veces en ocho de los últimos nueve años, sólo quedó por debajo de los 50 goles en 2013, cuando hizo 45 en 47 partidos. En el 2012 quebró su barrera con 91 anotaciones (79 en Barcelona y doce en el seleccionado argentino).

Después de aquella marca impresionante, el astro argentino firmó 45 tantos en 2013, 58 en 2014, 52 en 2015, 58 en 2016, 54 en 2017 y 51 en 2018.

Por su parte, Cristiano Ronaldo terminó 2018 con 49 goles que incluyen 43 entre Real Madrid y Juventus, más las seis conquistas que logró con la selección de Portugal.

De esta manera se quedó en la puerta de mantener su racha de romper la barrera de los 50, algo que conquistó a partir de 2013 con 69 goles y mantuvo los años siguientes (61 en 2014, 57 en 2015, 55 en 2016, 53 en 2017 y 49 en 2018).

En los últimos nueve años, Messi tuvo cinco veces una mejor producción de goles respecto del luso, que se impuso en las otras cuatro.

El argentino es, además, el máximo artillero de la liga de España, sostenido con sus 15 tantos, cuatro más que el uruguayo Cristian Stuani (Girona) y su compañero de delantera Luis Suárez.

Lo mismo sucede con Cristiano Ronaldo en la competencia italiana, a la que arribó en este semestre, y se impuso como goleador de invierno con 14 festejos, una más que el polaco de Genoa Krzysztof Piatek.

"No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar", afirmó Messi en los últimos días en una nota con el diario español Marca.

Messi suma en total 32 títulos con Barcelona (9 ligas, 7 Supercopas de España, 4 Liga de Campeones de Europa, 3 Supercopas de España y 3 Mundiales de Clubes) y dos con el seleccionado argentino (1 Mundial Sub 20 en 2005 y la medalla de oro en los Juegos de Beijing 2008).

El delantero egipcio Mohamed Salah (de Liverpool cuarto con 37 y el francés Antoine Griezmann (de Atlético de Madrid) quinto con 33.

En 2017 quien culminó como máximo artillero del planeta fue el el inglés Harry Kane (con una marca de 56 goles).

Reunión con la “Pulga”

El DT de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, adelantó que hablará con Lionel Messi “para intentar que se sume” al plantel en 2019, durante el que se disputará la Copa América en Brasil.

“Hablaremos con él para intentar que en 2019 se sume. Tengo una charla pendiente”, dijo Scaloni.

El técnico, de 40 años, destacó que aunque no hable “muy seguido” con el jugador rosarino, sí tienen “una relación”.

“Lógicamente para nosotros es algo importante, siempre dije que a cualquier entrenador le gustaría dirigirlo, a mí en particular mucho más”, manifestó el DT “albiceleste”.

También el exdefensor de Newell’s y Estudiantes de La Plata, entre otros, reconoció que el objetivo que se propuso es “llegar al Mundial” de Qatar 2022. El optimismo en su máxima expresión.