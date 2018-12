Pileta para afiliados de Adiunju

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) informó que durante los meses de enero y febrero estará disponible el uso gratuito para todos sus afiliados y su grupo familiar primario, en las instalaciones del Complejo Recreativo del Centro de Ingenieros de Jujuy, ubicado en avenida Choquevilca 940, San Pablo de Reyes.

Atención: hasta el 11 de enero, sólo por la mañana de 9.15 a 12.45; del 14 de enero al 5 de febrero cerrado por vacaciones. Urgencias: adiunju@gmail.com.

Las instalaciones del complejo, de uso gratuito son: pileta de natación, juegos infantiles, asadores, cancha de fútbol, básquet y paddle.

El uso del salón y del quincho del Centij tiene un costo que no está incluido en los servicios gratuitos; requiere reserva previa y pago particular a cargo del afilido en el Centij.

Para el ingreso al complejo, de forma obligatoria y sin excepción, los afiliados deberán decir que son de Adiunju y presentar su DNI y de las personas integrantes de su grupo familiar primario, el cual abarca: a cónyuge e hijos y, si no estuviera en pareja y/o no tuviese hijos, madre y padre. En el caso de personas que no estén comprendidas dentro del grupo familiar primario se podrá acceder en calidad de "invitados", siempre acompañados por un afiliado, abonando un importe de $ 100. Los menores de 3 años no pagan.

Ante cualquier inconveniente contactarse al (0388)154131521 sólo por whatsapp o mensaje de texto, o al facebook de Adiunju o al correo del gremio: adiunju@gmail.com.

Atención en el gremio

La sede de Adiunju (Independencia 188) 2019, será: del 1 al 11 de enero por la mañana; del 14 al 5 de febrero cerrado por vacaciones.

Del 6 al 8 de febrero: sólo por la mañana, de 9.15 a 12.45. A partir del 11 de febrero: horario normal, de lunes a viernes, de 9.15 a 12.45 y de 17.15 a 20.45.