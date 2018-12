Discriminación a trans, un flagelo que aún las azota

La vida de las personas transexuales está marcada por la discriminación, afirmó Lourdes Ibarra, referente de la fundación "Damas de Hierro" que lucha arduamente por los derechos de esta población a fin de mejorar sus condiciones de vida y concientizar a la sociedad para dejar de padecer este hostigamiento cuya peor consecuencia puede ser la muerte.

"Notamos discriminación, sobre todo en las adolescentes transexuales, en todo tipo de instituciones, más en las religiosas que están haciendo una fuerte presión con campañas como la denominada ‘con mis hijos no te metas’ que no hacen otra cosa que perjudicarnos", mencionó Lourdes Ibarra, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En ese aspecto, comentó que "todo eso vino a profundizar lo que ya venía pasando, también hay sitios de redes sociales como los ‘alguien sabe’ que muestran frecuentemente el nivel de violencia que hay en la sociedad. Se ven burlas y mucha discriminación u hostigamiento sin saber lo que la otra persona está pasando".

Hace poco, una persona transexual se quitó la vida tras haber padecido discriminación y burlas por medio de las redes sociales, "esto pasó con una amiga nuestra, nadie sabía lo que ella vivía en su hogar, las situaciones que vivía y no toleró la burla, por eso hizo eso. Fue muy duro para nosotros y doloroso", dijo.

Con respecto a lo laboral, manifestó que "todavía no podemos hablar de eso, no existe el acceso al trabajo para personas trans".

Asimismo indicó que en San Pedro se inició un programa para la inserción laboral trans. "Estuvimos trabajando en una campaña de acceso al trabajo para personas transexuales gracias a un financiamiento del Fondo de Mujeres del Sur pudimos estar en seis localidades y reunirnos con intendentes", indicó.

Siguió diciendo que "hablamos sobre las necesidades y problemáticas que tenemos, logramos resolver algunas cuestiones puntuales que habíamos obtenido por los datos del censo de algunas compañeras que estaban en estado de vulnerabilidad extrema".

En San Salvador de Jujuy trabajaron con el programa "Ellas Hacen" que fue destinado a 20 trabajadoras sexuales que están recibiendo un beneficio.

Para el 2019 remarcó que van a continuar trabajando e iniciarán un proyecto denominado "Nodo Trans" que les va a permitir tener sedes en seis localidades donde van a dar capacitaciones y cursos de oficio dictados por ellas.

Para los que quieran sumarse o asesorarse indicó que se encuentra disponible la fan page Damas de Hierro y su email fundamasdehie rro@gmail.com.

Al solicitarle un mensaje para concientizar a la sociedad, Ibarra sostuvo que "siempre hay que pensar lo que se le dice al otro, porque ese otro que sufre por lo que le dicen puede ser nuestro hermano, hijo, primo, sobrino, etc. Y pensar si le gustaría que esa discriminación la sufran ellos".

Buscan que haya una educación más inclusiva

Desde la Fundación “Damas de Hierro” este año se plantearon el objetivo de intentar reforzar la educación hacia los más chicos en temas relacionados a la diversidad sexual para evitar que siga ocurriendo esa desinformación y falta de empatía que existe en la sociedad con la población trans que muchas veces deriva en burlas, bullying y discriminación.

“Pudimos estar dentro del Pacto Social Educativo y nuestro eje principal para el 2019 va a estar abocado a trabajar en la educación y acompañar al equipo de Educación Sexual Integral. Queremos que haya dentro del ámbito educativo una plataforma de diversidad sexual”, explicó Lourdes Ibarra.

Sobre ese aspecto, agregó que “no solamente es necesario que se hable de sexualidad y género, también es imprescindible que hablemos de sentimientos y de todas la situaciones dolorosas que pasa una persona trans cuando es discriminada. Lo difícil que es no entender tu cuerpo, no entender lo que te pasa, a la educación sexual le falta corazón, le falta ponerle un cuerpo y que ese cuerpo sea una persona con sujeto de derechos”.

Para finalizar mencionó que “si no se ve a la educación sexual desde esa perspectiva, al niño lo vamos construyendo a nuestro gusto para que después surja el adulto. A eso vamos a apostar, a ponerle el cuerpo a la Educación Sexual Integral”.

“Para que esto funcione tiene que haber una cadena articulada entre docentes, padres, directivos y la sociedad en general, todo tiene que encajar porque en caso contrario no va a servir o será insuficiente”, dijo.

El censo 2018 arrojó datos preocupantes

En marzo del 2018 se dieron a conocer los datos del primer censo a las personas trans femeninas que se realizó en San Pedro, Ledesma, La Mendieta, Monterrico, Perico, Palpalá y San Salvador de Jujuy.

Fueron 163 las que accedieron al mismo, fue la primera muestra censal en Latinoamérica, y se realizará en los próximos tres años.

Los números que más sorprenden se vuelcan a la discriminación en la vía pública, que es de más del 85% por parte de personas desconocidas.

Es alto el porcentaje de acceso a la educación, aunque el 28% respondió que por discriminación tuvo que dejar la escuela.

Además, el 59% de la población trans conoce sus derechos, pero desconoce cómo deberían cumplirse.

Entre los principales cuestionamientos se destacan los siguientes: ¿tuvo que ocultar su identidad trans? 104 respondieron sí y 59 que no.

Experiencias de discriminación, dentro del ámbito familiar: sí, 95 y no, 67; con amigos: sí, 52 y no, 111; con vecinos: sí, 87 y no, 74; con docentes: sí, 57 y no, 101; en oficinas públicas: sí, 65 y no, 98 y por la Policía, 108 dijeron que sí y 55 que no.

También les consultaron por cuestiones que tienen que ver con su cuerpo como ser tratamiento de hormonización, 55 que sí y 108 que no. Modificación del cuerpo, sí 74 y no 89 personas.

Sobre si alguna vez fueron detenidas sin intervención de un juez: 91 que sí y 71 que no. Detención con intervención de un juez: sí 12 y no 151. ¿Realiza actividad para obtener dinero?: sí 124 mientras que 39 respondieron que no. ¿Dificulta su identidad trans para buscar trabajo? 67 dijeron que sí y 37 que no.

La mayoría de las personas trans femeninas viven con familiares (un 75,8%). Entre las personas que viven solas (un 4% de las censadas) lo hacen en situación muy deplorable.

En cuanto a la identidad trans, en su mayoría, se adoptó entre los 12 a 16 años.

Respecto a la libertad de expresión de su identidad femenina, el 64% respondió que tuvo que ocultarla y que recibió apoyo en grupos de pares.

La iniciativa fue de la Fundación “Damas de Hierro”, que logró el financiamiento del Fondo de Mujeres del Sur, y con el apoyo de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos y otras instituciones locales llevó adelante este censo desde diciembre a febrero del 2018.