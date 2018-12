Dos perritos necesitan el amor de una familia

El abandono de mascotas y animales es un mal común que sucede en diferentes partes del mundo, pocos tienen la suerte de ser adoptados por una familia que les brinde amor y la atención que necesitan.

Yeni es una dulce y juguetona mestiza de color marrón con reflejos rubios que busca que una familia la adopte y le dé amor. Hace tres semanas fue hallada herida en la autopista de acceso a Palpalá.

La descubrió Norma Tejerina cuando pasaba por el lugar. La mujer, quien dedica una parte de su tiempo a cuidar animales en situación de calle, relató que la perrita estaba en medio de la autopista expuesta a cualquier tipo de accidente. Junto a su hijo tuvieron la prudencia de parar su vehículo en una banquina y sacarla del lugar.

Cuando se acercó vio a la perrita en muy mal estado, "parecía que había peleado con otros perros porque tenía mordiscos en diferentes partes del cuerpo", señaló. De inmediato la llevó a su casa para brindarle los cuidados que necesitaba y luego al Departamento de Zoonosis para que sea asistida con los primeros auxilios.

Tras varios cuidado, ahora la perrita se encuentra en muy buen estado de salud, su pelaje está bastante recuperado, tiene un buen peso y está castrada. La realidad es que a Norma le resulta difícil tener en casa a la pequeña Yeni, debido a que tiene a su cargo el cuidado de seis perros y otros diez más en casa de su madre "no doy abasto para poder brindarle cuidado, ella merece estar en un lugar definitivo y mucho más cómodo", aseguró al apelar a la sensibilidad de alguna familia que se decida a darle una oportunidad.

La mestiza Yeni de ocho meses, es cariñosa, juguetona y muy inteligente, cuando acompaña a su dueña a lugares de la ciudad se muestra tranquila y educada con quienes la conocen.

Aquella familia que quiera sumarla como otro integrante deberán comunicarse al teléfono 3884672167.

Grandote precisa urgente cuidado



SOLITARIO/ EL PERRITO VIVE EN TILCARA, ESTÁ EXPUESTO AL CALOR Y FRÍO DEL NORTE.

Grandote es un perro cruza ovejero que no tiene familia ni nadie quien lo cuide. El único sitio que tiene para refugiarse es en los pasillos de la terminal de ómnibus de Tilcara y en algunas ocasiones en las plazas.

En contacto con nuestro medio la docente Graciela Ortíz, quien trabaja en la Escuela del JIM 13, hizo un llamado a la solidaridad para que el perrito encuentre urgente una familia que lo adopte.

Ella junto a una compañera de trabajo se encargan de brindarle alimento, “le acercamos comida todos los días en la mañana, cuando vamos él nos está esperando en la terminal”, comentó.

Grandote, como ellas lo llaman, es un canino muy activo, bueno y cariñoso, a veces se lo ve acompañado de algún turista o entre el tumulto de personas que se acercan a la terminal.

A pesar de ser un animal grande, este can solitario se ve expuesto a todos los peligros que puedan presentarse en la calle. “Se resguarda como puede de los calores del sol y además del frío”, dijo.

Destacó que Grandote es un perrito que ya debe tener sus años y está ciego de un ojito, por lo que necesita de suma urgencia que alguien lo asista.

“Este año sufrió un accidente provocado por un auto pero gracias a Dios no le pasó nada”, sostuvo Graciela quien desde hace dos años ve que el animal no consigue una familia y recomendó que quien lo quiera adoptar deberá tenerlo en una casa cerrada para no estar expuesto a los peligros de la ciudad. Quien desee integrar al animalito a su familia podrá comunicarse al 156861326.