"La deuda de la universidad será siempre más ingresos"

El historiador, profesor y escritor argentino, Felipe Pigna, brindó ayer una charla en la antesala de la proyección del documental que produjo junto a la Federación de Docentes de las Universidades, sobre los "100 años de la Reforma Universitaria".

El historiador presentó el documental junto al titular de la Federación de Docentes de las Universidades, Daniel Ricci .

En dialogo con El Tribuno de Jujuy hizo un análisis de los principios reformistas que han tenido gran impacto en nuestra sociedad y de los desafíos o "deudas" por las que aún hay que trabajar. Señaló que garantizar un mayor acceso a la universidad a todos los sectores de la sociedad y una conexión más fluida en el mundo académico y el mundo laboral y productivo, son las cuestiones pendientes.

Al iniciar su contacto con el periodismo, Pigna expresó su satisfacción por estar en el suelo jujeño al que calificó como "el suelo en donde se hizo la Patria".

"A mí me enoja mucho cuando le dicen el último pueblo del país, para mí es el primero", destacó en referencia a nuestra provincia, y agregó: "los pueblos que están en la frontera son los primeros pueblos del país. Somos lo que somos gracias a muchos jujeños y a toda la gente que defendió nuestro Norte y no le hizo caso a aquellos porteños que no les importaba la integridad nacional", dijo, haciendo referencia al protagonismo de los jujeños en la lucha por la independencia. "Y aquí como lo dice mi querido y adorado general Belgrano, aquí él fue feliz. Este es un lugar que él describe con mucha felicidad y mucho cariño", acotó.

En cuanto al documental que presentó, explico que se trata de una herramienta que podrá servir como disparador para que muchos estudiantes puedan interesarse y buscar más información sobre la reforma universitaria.

"La reforma y su centenario es un hecho a celebrar. La Argentina se puso en ese momento a la vanguardia. La reforma tuvo el respaldo del Gobierno de Yrigoyen y fue tan importante que dio la posibilidad para que los sectores medios comiencen a acceder, fue un proceso. Era una universidad que venía anquilosada, en muy pocas manos o para los hijos del poder que comenzó a abrirse a partir de ese momento con ese cogobierno. La autonomía, la libertad de cátedra y todo el proceso que trajo la idea reformista fue muy importante para el país".

Luego ante la pregunta sobre cuales cree que son los objetivos reformistas que se han cumplido tras 100 años, señaló "yo creo que ha sido un proceso muy interesante iniciado por el radicalismo complementado por el peronismo en 1949 con la gratuidad. Luego la universidad sufrió como el país los avatares de las dictaduras, las suspensiones de la reforma o de los procesos reformistas, grandes avances en la década del 60 durante el gobierno Arturo Illia y luego un retroceso brutal durante el gobierno cívico militar de Onganía con la noche de los bastones largos y la ampliación de universidades en los últimos 20 años, distribuidas por todo el país".

En cuanto a los desafíos, expresó "creemos que la deuda de la universidad será siempre que más personas ingresen a ella y que todos los que pagan impuestos puedan acceder a ella. La universidad no es gratuita, es de acceso gratuito. Hay muchos argentinos que pagan impuestos y aun no pueden mandar a sus hijos a la universidad. Creo que es necesario que sea cada vez más gente la que vaya a la universidad y no menos".

También estuvieron presentes autoridades de la Unju, entre ellos el secretario general de la Unju Edgardo Aramayo.

Mayor conexión con el mundo real

Pigna consideró que otra deuda de las universidades tiene ver con “la conexión del mundo académico y el mundo real, la conexión con las cosas que le pasan a la gente, la conexión- producción y el mundo laboral. Esto depende de los casos, no se puede generalizar. Hay universidades que tienen una excelente conexión con el mundo del trabajo y la producción y otras no tanto. Lo que creo que no puede pasar es que el mundo académico se distancie del mundo real, de lo que la gente vive a diario, en lo que necesita del servicio de los académicos”.

Sobre cómo vislumbra el futuro de las universidades, el historiador dijo que las ve “necesariamente reformadas, con nuevas reformas, con cambios educativos que vayan de la mano de la tecnología. Creo que el gran desafío es el acceso a la tecnología, no solo al celular sino a la información, al big data, a los archivos y a todas las posibilidades que nos brinda este mundo interconectado”.