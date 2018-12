Pascuttini dijo: "Hay que traer refuerzos"

No piensa descender. Juan Pascuttini es optimista y pese a la mala campaña de Zapla en el Federal A admitió que "siempre se levanta trabajando y de Tucumán debemos traer por lo menos 1 punto, si es posible los 3, pero debemos sumar para empezar la reválida con otro aire haciendo una buena pretemporada y lograr clasificar a los playoff", agregando que "uno siempre es optimista y vamos a hacer un gran papel en la reválida para clasificar y salvarnos del descenso. Hay que traer refuerzos que le den aire y una visión distinta a lo que es este plantel y para que nos ayuden a salir de esta situación", argumentó.

"Yoba" también lamentó que "se entienden el reproches de los hinchas y no somos ajenos al momento, la gente viene a ver ganar a su equipo y esto lo sufre. No podemos salir a flote, lo intentamos por todos los medios, nos cobran un penal y el arquero adivina lo que era el empate cuando podíamos levantarnos moralmente. Hubo cambio de jugadores, de sistema y algunas veces manejamos el partido pero nos llegan una vez nos convierten y eso nos lleva a remarla dejando espacios atrás aunque ellos vinieron a defenderse, creamos situaciones, la pelota pasa por la línea y no la podemos empujar", contó el delantero en alusión a reciente caída 2 a 0 de local ante Crucero en el penúltimo duelo de 2018.

El "merengue" ayer descansó y hoy a las 10 regresará a los trabajos pensando en el sábado a las 17 cuando en la fecha final visite a San Jorge, debe ganar para clasificar y despojar al "colectivero" también con 23 puntos, donde podrá volver a contar con Aguirre que ya cumplió sanción