"Las elecciones en La Bancaria ya se cerraron"

Luego de la jornada comicial del pasado martes, en la que ocurrieron una serie de disturbios e incidentes en la sede del gremio de La Bancaria, situación que, entre otras cosas, según la lista opositora, habría provocado la suspensión de las elecciones por cuanto no estaban dadas las condiciones; el actual ministro de Trabajo de la provincia y extitular del gremio, aseguró que el proceso electoral se cumplió y que al haber una sola lista avalada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Justicia Federal, será esa la que asumirá el nuevo mandato a fin de año, cuando finalice el actual.

En principio el funcionario, lamentó lo ocurrido durante los comicios ya que no solo se afectó el normal desarrollo de las elecciones, sino también a los niños que se encontraban en la guardería "Burbujita" que pertenece al sindicato; "estaban muy asustados".

En relación al proceso electoral, explicó que al momento de la votación había una sola lista avalada para participar, la lista oficialista Celeste y Blanca, ya que la Verde había sido impugnada el día anterior. Según dijo, "hubo dos fallos uno del Ministerio de Trabajo de Nación, que avaló una sola lista y el otro de la Justicia Federal, que también se expidió, de modo que quedó firme una sola lista; las elecciones ya están cerradas, la Justicia ya se ha expedido, y no se suspendieron porque La Bancaria no tiene la potestad para hacerlo, de modo que la única lista que estaba avalada asumirá la conducción a fin de año cuando finalice este mandato".

JORGE CABANA FUSZ

Cabana Fusz lamentó que las elecciones no se hayan desarrollado con normalidad y remarcó que "como bancarios no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones", a la vez que afirmó su interés de que se hubieran logrado consensos con las partes para la conformación de una lista única.

"Yo no entiendo que haya tanta disputa por La Bancaria, no sé por qué no se armó una lista única, de hecho yo intenté mediar para que se haga algo en conjunto pero la intención era que se vayan todos los que están como si la gestión hubiera sido mala, cosa que no es así. Igualmente hubiera sido bueno que puedan participar las dos listas pero hicieron las cosas mal y eso no es culpa nuestra", sostuvo.

"No manejo patovicas"

En torno a las acusaciones públicas realizadas por parte de miembros de la lista Verde, en relación a la presencia de "patovicas" ajenos al gremio durante el inicio de las elecciones, Cabana Fusz afirmó que no maneja "ni patovicas ni barrabravas" y dijo que "es todo para ensuciarme; sé muy bien de donde vienen esas acusaciones, porque hasta políticos habían metidos en las elecciones, pero bueno ellos están acostumbrados a estas cosas, ellos fueron los violentos".

Aseguró que realizó denuncias penales contra algunos miembros de la lista Verde, "por calumnias e injurias hacia mi persona que se dijeron en algunos medios".

Finalmente, el funcionario aclaró que si bien sus antecedentes siempre estuvieron ligados al sector bancario, y de que de hecho perteneció al Banco de Desarrollo, señaló que al estar desempeñándose como ministro decidió dejar el sindicato. Igualmente remarcó que frecuenta el gremio de La Bancaria "porque soy secretario a nivel nacional, y afiliado, nada más".

“La Junta Electoral podría impugnar las elecciones”

REPUDIO / LUEGO DE LOS COMICIOS, LA LISTA VERDE EXPRESÓ SU POSTURA EN CONFERENCIA DE PRENSA.

Por su parte, los referentes de la Lista Verde rechazaron las expresiones de Cabana Fusz y aseguraron que la Junta Electoral Nacional podría impugnar los comicios esta semana.

Mario Murillo, candidato de la lista Verde, explicó que realizaron presentaciones ante la Junta Electoral y que la elección sería impugnada “porque no se acató la decisión de ellos, de hacer las elecciones con las dos listas oficializadas”.

Murillo advirtió que cuentan con toda la documentación respaldatoria, en la que la propia Junta manifiesta la oficializacion de la lista, como así también la notificación que emitieron advirtiendo que las elecciones debían realizarse con las dos listas avaladas, “medida que la lista contraria nunca acató”.

Dijo también que la Junta Electoral Nacional es la que suspendió los comicios, debido a las numerosas irregularidades que se presentaron durante la jornada. “Hubo una imposición de parte de la lista oficialista de querer hacer las elecciones con una sola lista, agarrándose de la supuesta notificación del Ministerio de Trabajo de la Nación”, señaló el candidato opositor.

Ante todo lo ocurrido, Murillo aseguró que continuarán realizando las gestiones necesarias ante la Junta Electoral, “presentando pruebas y demás documentación, sumado a que los veedores ya realizaron los informes correspondientes”.

Consideró que la Junta electoral podría llamar nuevamente a elecciones o que se intervenga la seccional Jujuy. “Al día de la fecha la Junta electoral nacional no recibió ninguna información respecto a los comicios que supuestamente se realizaron. Esto demuestra que las cosas no están claras y que hubo irregularidades”, concluyó.