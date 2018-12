La baja en las naftas fue mínima pero subió gasoil

La titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, Silvia Ficoseco, indicó que las bajas en los precios de los combustibles fueron mínimas, pero que las otras petroleras, además de YPF que adoptó esta medida, deberán acompañar esto porque están cayendo las ventas.

"Según la nueva Ley de Hidrocarburos, los impuestos del combustible dejaron de ser un porcentaje del neto de compra para ser un monto fijo que se actualiza cada tres o cuatro veces al año", señaló.

Explicó que "en teoría ese impuesto se actualizaba con la inflación, ahora se actualizó y tendría que haber subido el precio del combustible y en algunos productos éste bajó. No se cuál es la política de la petrolera, pero es como que se hubiera equilibrado entre lo que tenía que subir y lo que tiene que bajar por el precio del crudo", consideró.

Acotó que en el caso de YPF y de Refinor bajó. "Podemos decir que bajó la nafta súper un 1%; la Refinor 97 un 3% y ha subido el gasoil y el Ecomax un 3%, o sea que estamos hablando de que hay un equilibrio en los precios, aunque no hay grandes diferencias, considerando justamente que ahora se aplica el valor mensual del impuesto interno".

Observó por otra parte que "no todas las estaciones de servicio tendrán el mismo valor, porque no se qué políticas tomarán, pero creo que van a acompañar esto, porque está cayendo la venta, y me imagino que esto también va a empezar a tener impacto en las petroleras. Básicamente tendría que haber subido por una norma y bajado por el precio del crudo a nivel internacional, y aparentemente esto ha equilibrado el precio, por lo que la diferencia entre suba y baja es muy chiquita".

"Para tener una idea, en Refinor se manejan los siguientes precios: la súper estaba a $42,30 y ahora está a $41,90 es decir que estamos hablando de centavos. En el caso de la Refinor 97 estaba a $48,25 y va a terminar en $47,50; el gasoil que estaba a $37,56 se va a $38,76 y el Ecomax o el gasoil Premium de $43,74 se va a $45. Estas son las diferencias de precios y la verdad que nosotros creíamos que la merma iba a ser más importante, pero se equilibró con la suba el impuesto interno, y tenemos suba del 3% en algunos productos y mermas del 1% en otros", reiteró.

Por otra parte, en la estación de servicio YPF Tinku, Nicolás Moreno Issa dijo que tienen la misma política que Refinor en cuanto a que las naftas bajaron el 1% y el gasoil subió el 3%. "En lo que respecta a precios, el gasoil D500 se encontraba a $37, 56 y actualmente lo tenemos a $38,76 y lo que es la Infinia diesel de $45,05 subió a $48,25. En cuanto a las bajas de las naftas, la Infinia estaba a $48,25 y bajó a $47,53, y la Súper bajó de $42,32 a $41,86".

Asimismo agregó que "Refinor e YPF tienen las mismas políticas que nosotros, y tanto Axion como Shell ya tuvieron sus bajas de combustible hace unas semanas. Antes nos avisaban de las subas y las bajas del combustible y ahora no, esto es nuevo. En YPF no nos avisan, directamente nos cambian los precios en los surtidores. Nosotros solo cambiamos la tiqueadora fiscal".