Prohíben salir del país al hijo de una fiscal denunciado por abuso sexual

La justicia investiga por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual al hijo de una fiscal acusado de violar a una joven de 22 años en un departamento del barrio porteño de San Telmo, por lo que el juez a cargo de la causa le prohibió este martes salir del país.

Además, y según confirmaron fuentes judiciales a NA, a Rodrigo Eguillor, de 24 años, el juez Carlos Bruniard le dictó la restricción de acercamiento a la víctima y pidió verificar el domicilio real del joven, que es hijo de la fiscal de Ejecución Penal de Lomas de Zamora Paula Martínez Castro.

En medio de una polémica defensa que el acusado hizo en las redes sociales dijo que en realidad él evitó que la chica se suicidara.

Este martes pasado el mediodía, el joven fue demorado en el aeropuerto de Ezeiza por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes le notificaron los cargos en su contra y le hicieron conocer que no podía salir del país, ya que se preparaba para viajar hacia España.

Al ser demorado por los efectivos policiales, y aprovechando que había cámaras de televisión, Eguillor gritó: "Llamen a mi mamá", en una frase que rápidamente generó burlas en las redes sociales.

Según contó Eguillor ante la prensa, estaba en el aeropuerto porque se iba a visitar a un amigo y ver el partido final de la Copa Libertadores entre Boca-River.

La denuncia fue realizada en la Fiscalía Criminal y Correccional N°22 a cargo del fiscal Eduardo Cubría por la joven de 22 años que contó que el pasado 15 de noviembre el chico la obligó a tener sexo con ella, sin preservativo, en un departamento ubicado en la avenida Independencia y Piedras.

La situación habría originado una discusión, en el que la joven pidió a Eguillor, ex relacionista pública de un boliche y residente en Banfield, que la deje irse del lugar, pero éste le contestó que tenían que esperar a un amigo para darle la llave.

De acuerdo a la denuncia y a las amigas de la joven, que relataron el caso por las redes sociales, la joven intentó escaparse por el balcón, pero en ese momento el acusado la tomó del cuello y la introdujo en el departamento y la violó.

Sin embargo, el joven hizo un relato en el que asegura que salvó a la joven de quitarse la vida, ya que se quería tirar por el balcón, luego de tener sexo con él en reiteradas ocasiones.

"La salvé. Ustedes me están acusando de algo y la policía me decía ‘flaco, vos sos un héroe’. La salvé, la saqué del balcón.

Si yo no estaba ahí, la mina moría", sostuvo el joven en su descargo a través de un video difundido en Instagram.

El relato abunda en una defensa basada en su propia habilidad para conquistar mujeres, mientras que califica a la denunciante como "enferma psiquiátrica" y "gato".

"Este año estuve con millones de minas y en realidad no tendría que haber hecho eso. Y ahora me estoy con una mina por semana y hasta ahí. Ni siquiera tengo ganas de estar con minas. Si vos me decís, que soy un pibe rarito que no tiene facha y necesito violarme minas, está bien, pero no soy ese caso de pibe y nunca violé en mi vida a una mina ni le pegué", dice en el posteo.

Además de la causa en la que está siendo investigado por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual, el joven está imputado en otro expediente que tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 tras ser denunciado por tocar a una mujer en el estacionamiento del Casino Buenos Aires en Puerto Madero.

Pero esas dos causas no son las únicas que tiene el joven, sino que también la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 de Echeverría lo investiga por amenazar a una chica que hizo circular el video en las redes sociales en el que él habla a la cámara del celular y se defiende de la acusación de violación.

Según fuentes judiciales, Eguillor amenazó a la joven con armarle una causa judicial y que la detengan por mitómana, por lo que la justicia dictó este martes que "cese el hostigamiento en

Por esta causa, el joven fue trasladado este martes a la tarde tras ser demorado por efectivos de la PSA, a la UFIJ N° 3 de Esteban Echeverría donde iba a ser notificado por el expediente iniciado.