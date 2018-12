El Chaqueño Palavecino pidió disculpas por el comentario misógino a una periodista

El Chaqueño Palavecino pidió disculpas por su comentario misógino a la periodista cordobesa Ivana Freitag.

La notera estaba en vivo cuando el músico le miró un tatuaje de la espalda y le dijo "dice 'no hay cama que no he recorrido'". Freitag hizo su descargo en Facebook y Palavecino también dijo lo suyo ante las repercusiones en los medios.



"Estoy en contra de la violencia de género y de toda desigualdad [...] Pido disculpas públicamente si mi comentario ofendió. Fue en tono de broma (claramente tonta y desubicada, más al darse en el marco de una nota periodística)", fueron algunas de sus frases.

"Jamás, repito, rebajaría o degrinaría a una mujer intencionalmente", agregó, y si bien se refirió a la periodista, en ningún momento mencionó su nombre completo.