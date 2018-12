Ecos de una noche tensa

Al término de la reunión realizada el lunes por la noche, se imponía recabar las voces de las partes involucradas sobre un tema que salió a la luz en la penúltima fecha, el descuento de tres puntos a Cuyaya.

El presidente de la Liga Jujeña, Ricardo Juárez dijo: "Cuyaya fue notificado mediante boletín oficial en su momento que en la 14º fecha y a pesar de las intimaciones realizadas se lo suspendió como lo establece el Reglamento de Transgresiones y Penas de AFA, se le descontarán tres puntos como lo establece el reglamento del Anual 2018 de nuestra liga, en uno de sus artículos se hace extensiva la quita de puntos a todas las categorías del club".

Agregó: "Cuyaya pagó fuera de término y en esa fecha, sus divisiones jugaron suspendidas, es la realidad de lo que pasó. El reclamo de Cuyaya no tiene asidero, tengo la tranquilidad que el Tribunal actuó conforme a reglamento y Cuyaya es consciente, no de ahora sino desde el momento que fue suspendido que al término del campeonato se le iban a descontar puntos a todas las categorías porque el club es el suspendido".

Por último, se refirió al sistema de definición si dos equipos terminan empatados, diciendo: "Según reglamento, primero se tiene en cuenta, los puntos que tiene cada equipo. Si hay igualdad entre dos equipos se definirá de la siguiente manera: a favor del equipo que haya obtenido más puntos en los partidos jugados entre si. De persistir la igualdad, por la mayor cantidad de goles a favor; menor cantidad de goles en contra y partido desempate con definición por penales".

A su turno, René Flores delegado de Cuyaya, manifestó: "Una vez que tengamos la documentación requerida a la Liga para conocer concretamente los argumentos por los que nos quitarán tres puntos, sobre todo lo relacionado con el Art. 77 inc.c), haremos la presentación al Tribunal de Penas. Si es negativo apelaremos al Consejo Federal. En la 14º fecha quedamos libres, no jugamos y no nos tienen que descontar puntos".

Consultado si pagó o no la deuda invocada, expresó: "No se pagó la cuota de Liga nada más, teníamos que pagar el 22 y lo hicimos el 24, con dos días de diferencia. No retiramos el boletín en tiempo y forma por enfermedad del delegado. Entendemos que cuando un equipo juegue suspendido se le quitarán los puntos y como no jugamos no nos tienen que descontar. Esta semana presentaremos el reclamo". Mientras afuera un grupo de hinchas hacía sonar sus bombos y dos móviles policiales custodiaron el lugar.