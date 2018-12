Destinarán 15 millones de pesos a los municipios

El secretario de Planificación Territorial y coordinador de la Obra Pública de Nación, Fernando Álvarez de Celis, estuvo de visita en Jujuy el lunes pasado para inaugurar obras públicas y para reunirse con funcionarios locales a fin de proyectar tareas a futuro. Entre esos encuentros, uno de los más importantes es el que tuvo con el gobernador: "Firmamos con Gerardo Morales un acta acuerdo para fortalecer la planificación de proyectos en municipios de la provincia. Hay aproximadamente 15 millones de pesos para obras públicas en los distintos departamentos", mencionó en una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido remarcó que pretenden imponer un sistema para que las obras públicas sean realizadas mediante aportes de los gobiernos provinciales y los municipios.

"En el 2019 habrán obras cofinanciadas con los gobiernos provinciales y con los municipios que tienen un poquito más de aire que hace tres años. Queremos que no sólo Nación haga obras, el año que viene serán cofinanciadas con el Gobierno provincial y municipios, en San Pedro lo haremos pronto por ejemplo. Ese es el sistema que queremos imponer, donde todos hacemos la obra poniendo entre todos y eso hará que haya más cantidad de obras", mencionó Álvarez de Celis.

Tras inaugurar 26 cuadras de pavimentación en la ciudad de San Pedro junto al gobernador Gerardo Morales y el intendente Julio Bravo, recorrió diferentes lugares de la provincia donde ya están en marcha obras públicas y donde se realizarán otras el año próximo, comentó.

En ese sentido remarcó que "el año pasado arrancamos con construcciones que tienen que ver con mejoramiento en la infraestructura en la provincia de Jujuy, tenemos varias de asfalto y ayer inauguramos una parte".

"Tuvimos una reunión importante con el intendente de San Pedro, Julio Bravo para que el año que viene podamos hacer otra obra cofinanciada con el municipio, en la localidad La Esperanza, unas treinta cuadras más de pavimentación. Vamos a seguir con estas construcciones en los municipios de Jujuy, ya que es una de las premisas del Presidente que estamos cumpliendo", siguió diciendo.

En su visita a la provincia, también se reunió con el ministro de Infraestructura, Jorge Rizzotti, para establecer acciones a futuro en localidades del norte, como ser Tilcara y para seguir financiando los trabajos que ya se encuentran en marcha. Otra de las reuniones que tuvo en su visita fue con el comisionado municipal de Maimará para hablar sobre cómo fortalecer instituciones de ese lugar con computadoras y otros elementos de tecnología, que aportarán en la planificación.

"Desde mi dependencia manejamos todo lo que es infraestructura urbana, asfalto, cloaca y demás. Estamos con un plan bastante ambicioso en Jujuy. Estos días el gobernador inaugura una obra de agua para la Quebrada, estamos apuntando al tema de cloacas y pavimentación. Con Morales hablamos mucho de infraestructura social para llegar a todos los municipios", agregó el funcionario.

Con respecto al parque lineal Xibi Xibi sostuvo que "recorrí el parque y quedé sorprendido. Son esas obras emblemáticas que quedan para siempre. Fue una inversión de más de 200 millones de pesos de Nación que transformó la ciudad. El Xibi Xibi muestra un cambio de paradigma, modifica y revitaliza la ciudad para que siga creciendo, para que pueda tener turismo y mejor hábitat", remarcó.

Presupuesto "austero"

Además, sostuvo que el 2018 "fue difícil" pero que cumplieron con la prioridad de ellos que fue no cerrar ninguna obra y que sigan en marcha. "Ese es un tema menor en un país donde siempre se paraban las obras. Seguramente no abrimos las que queríamos abrir pero para el 2019 el Presupuesto nacional nos da un nuevo flujo porque a pesar de que es un presupuesto austero, está garantizada la obra pública en los niveles del 2018. Vamos a seguir con este plan ambicioso, a pesar de que estamos en un momento delicado".

EN SAN PEDRO / ÁLVAREZ DE CELIS JUNTO AL GOBERNADOR MORALES, EL INTENDENTE JULIO BRAVO Y OTROS FUNCIONARIOS INAUGURANDO OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.

“Antes se hacían obras de cosmética y no profundas”

El secretario de Planificación Territorial y coordinador de la Obra Pública de Nación mencionó también que Morales agarró a una provincia con mucho déficit de infraestructura social. “En los últimos años no se había invertido en agua, cloaca, equipamientos comunitarios ni barriales. Inauguró también otro centro de adicciones, ya son 6 en la provincia. Hay una falta de infraestructura social muy fuerte, se habían hecho obras de cosmética y no profundas. En San Pedro se van a inaugurar 48 lotes con servicios”, precisó.

En relación a eso, hizo hincapié en que antes se hacían loteos sin infraestructura y eso generaba “una deuda social muy fuerte. Este Gobierno nacional, provincial y los municipios se están encargando de pagar esa deuda social que es te doy el lote pero no los servicios, entonces no tenían agua, ni gas. Estamos cumpliendo para que todos los habitantes tengan condiciones urbanas dignas como lo dispuso Mauricio Macri”.

Además, habló sobre los llamados “cuadernos de las coimas” y el impacto que tienen en la obra pública, ya que muchos empresarios de la construcción están implicados en esa causa. Indicó que “venimos trabajando en una ordenada cartera de la obra pública. Hicimos denuncias en la Justicia cuando encontramos irregularidades, fuimos limpiando obras, las nuevas salieron con un 20% menos de precio en promedio en Nación, lo que implica que no había una convivencia con los privados. Fuimos llevando el sistema e incorporamos a nuevas empresas, trabajamos desde la transformación y no de la corrupción”, finalizó.