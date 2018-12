Hasta el momento identificaron nueve yaguaretés en el Noroeste

PLAN DE MANEJO / ETAPA DE LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS TRAMPA PARA YAGUARETÉ.

La población estimada de 250 yaguaretés se encuentra distribuida en Yungas del Noroeste, Selva Misionera y Chaco.

La tecnología de las cámaras trampa detectaron hasta el momento nueve ejemplares de yaguareté en la parte sur y norte de los alrededores del Parque Nacional Calilegua, lo que significa un hecho auspicioso para la conservación de la especie en todo el Noroeste.

Según los últimos sondeos, nuestra provincia y Salta albergarían la población más grande de esta especie en el país y se estima que quedan menos de 250 felinos que sobreviven en Misiones, región Chaqueña y Yungas del Noroeste.

En lo que va del año, la Dirección Regional Noroeste de Parques Nacionales, las secretarías de Ambiente de Jujuy y de Salta junto al Proyecto Jaguar en el Límite y otras áreas, llevan a cabo un relevamiento de la especie, en toda su zona de distribución.

La finalidad del estudio es tener una estimación del número de yaguaretés existentes para continuar con acciones que permitan su conservación. Si bien, el conteo en las Yungas empezó hace cinco años atrás, desde el Parque Nacional Baritú de Salta, en 2014 comenzó en Jujuy en el sector norte de Calilegua.

El muestreo realizado desde fines de mayo hasta mediados de agosto, consistió en la ubicación de cámaras trampa en las adyacencias del Parque Nacional Calilegua, propiedades pertenecientes a la empresa Ledesma y otras reservas privadas.

El director técnico de la Dirección Regional Noroeste de Parques, Pablo Perovic, sostuvo que se dispusieron de 50 estaciones de cámaras trampa, cada estación contaba con dos equipos dispuestos de manera enfrentadas a una distancia de entre 4 a 5 kilómetros.

Al mismo tiempo resaltó que las cámaras trampa no registran la población del yaguareté al 100 por ciento dado que es una especie difícil de detectar y se estima que estos equipos puedan registrar entre el 40 o 50 por ciento de la población. "Hasta el momento, al menos nueve individuos de jaguar se detectaron en la parte sur y norte del Parque Nacional Calilegua. Si bien, los muestreos individuales dan una información parcial y depende de la zona, estos animales suelen desplazarse y tener grandes territorios. En mayo del año que entra prevén implementarán otras para completar todo el panorama de las Yungas", manifestó el director.

Para poder identificar a cada uno de los felinos, las cámaras los distinguen a través de los patrones de mancha que cada individuo posee, "como una huella digital, es decir que no se repite un patrón de mancha entre los animales", detalló Perovic.

De esta manera, las diferentes áreas que llevan adelante este importante trabajo de conservación con la especie, se encuentran analizando la información que tienen las cámaras. "Todavía nos faltan algunos sitios para tener toda la zona de la distribución de las Yungas y contar con los resultados finales de la situación de la especie o un número de individuos en toda su área de distribución, dentro de un mes se podrá tener un panorama más completo", sostuvo.

Parte de las cámaras trampa fueron provistas por Parques Nacionales, Proyecto Jaguar en el Límite y Ambiente de Jujuy.

La Panthera onca, una especie en estado crítico

CRÍTICO / LA CAZA ILEGAL Y FALTA DE PRESAS PARA SU SUPERVIVENCIA AFECTAN AL FELINO.

El jaguar, también conocido como Panthera onca, ocupa el tercer puesto entre los felinos más grandes del mundo, después del tigre y el león. Pertenece a los carnívoros del género panthera y es la única especie de este género que se encuentra en América.

El yaguareté es el mamífero de gran tamaño que más territorios perdió en Argentina, más del 90%, de su distribución original.

La cruda realidad es que a pesar de ser considerado un Monumento Natural Nacional, el jaguar atraviesa una situación crítica, lo que significa que la especie está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

"Es una especie que en toda su área de distribución se encuentra vulnerable, dentro de las amenazas que tiene como la pérdida de hábitat, la caza de presas y la más importante en el Noroeste entre Salta y Jujuy, es la caza por el conflicto con el ganado", sostuvo el director técnico de la Dirección Regional Noroeste de Parques, Pablo Perovic.

Este felino, mencionó, depreda solo el ganado, "entonces la convivencia entre las actividades humanas como la ganadería, es bastante crítica y creo que es la principal amenaza para la especie en nuestra región", acotó.

A su vez hizo mención que a pesar de que la provincia de Salta cuente con una mayor extensión en superficie de Yungas, no existe una diferencia provincial respecto a la distribución de esta especie.

Sin embargo, pese a la situación difícil que está atravesando el jaguar, Perovic manifestó que en parte de la Selva Paranaense y el Chaco, la especie podría tener la mayor expectativa de conservación a largo plazo, debido a la superficie de bosque y la difícil accesibilidad a lugares en donde se encuentra el felino.

No obstante, advirtió que lo principal es disminuir las amenazas que siguen latentes, como la caza ya sea por conflicto o la caza ilegal, y hacer un mayor control de la cacería general ya sea de las presas del yaguareté, porque al no haber oferta de presas nativas, la especie busca suplementar su dieta con animales que sean grandes y "el ganado ovino es bastante abundante en las Yungas, y al no haber presas silvestres naturales, aprovecha otra fuente de energía como las vacas", resaltó Perovic.

Monumento Natural Nacional

BILLETE DE 500 PESOS / FUE RECONOCIDO EN ESPAÑA COMO EL MEJOR DEL MUNDO ENTRE LOS EMITIDOS EN 2016.

El Banco Central de la República Argentina a mediados del año 2016 puso en circulación billetes de mayor denominación. En el caso del ejemplar de $500, lleva al Yaguareté como figura central.

Asimismo, este año, el premio Nexonum de España reconoció al billete argentino con la imagen del yaguareté como el mejor del mundo entre los emitidos en 2016.

Con un atractivo diseño desde lo estético, en el frente se observa un Yaguareté bien visible, acompañado de la leyenda "Yaguareté, Monumento Natural Nacional", además de una silueta del cuerpo entero del animal y de sus huellas. El dorso del billete aporta información, mostrando un mapa de distribución histórica y a la vez muestra a millones de argentinos la situación actual crítica de la especie. También acompaña con una ilustración de un ambiente selvático de las Yungas, la selva menos conocida de nuestro país, que ahora cobrará mayor notoriedad. Finaliza con una imagen de un cachorro de Yaguareté caricaturesco.