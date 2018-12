Medio millar de pacientes en odontología por mes

El cáncer bucal es una enfermedad silenciosa y altamente invasiva que puede presentarse en personas de todas las edades. La guardia odontológica de la provincia, que funciona las 24 horas, viene realizando alrededor de quinientas atenciones a niños, adolescentes y adultos, por casos de flemones, infecciones y dolores.

El Departamento Provincial de Odontología atiende especialidades como prótesis y cirugías de mediana complejidad.

En el marco del Día Nacional y Latinoamericano de Lucha contra el Cáncer Bucal que se conmemora hoy, el Ministerio de Salud llevará actividades para concientizar a la población sobre el autoexamen y hábitos saludables que contribuyen a prevenir esta patología.

La campaña de prevención se hará en la peatonal Belgrano de esta ciudad, entre las 8 y las 13. Se apostarán stands con folletería informativa, mientras que en todos los puestos de salud y hospitales se realizarán controles bucales gratuitos, sin turno previo, hasta el viernes 7.

La directora general de Odontología de la Provincia, Mariela Moreno Franck, mencionó que la intención de la campaña es prevenir y concientizar sobre la importancia del control previo y los síntomas a tener en cuenta.

CONTROL / UNA LLAGA EN LOS LABIOS O BOCA PUEDE SER SÍNTOMA DE CÁNCER BUCAL.

Detalló así que hay determinados signos que deberían llamarle la atención a las personas y que en algunos casos, no todos son lesiones de cáncer. Las señales de alerta que suelen aparecer son: cambio de coloración en las mucosas (blanco o rojo), vegetación (similar a una verruga), ulceras y lesiones que sangran con facilidad y no cicatrizan en 15 días, movilidad de los dientes sin causa aparente, sensación de adormecimiento en alguna zona de la cavidad bucal, crecimiento irregular de la mucosa o encía sobre alguna pieza dentaria, entre otras.

Además se refirió a aquellas personas que utilizan prótesis y en el caso de que las tengan rotas, aconsejó repararlas para evitar lastimar la mucosa. "No todas las prótesis van a tener como resultado un cáncer, puede haber otros factores que contribuyan a generar las células en el cáncer de boca. Por ejemplo, hay personas que fuman y no desarrollan cáncer de pulmón, mientras que aquellas que no lo hacen, sí desarrollan cáncer", sostuvo Moreno Franck.

Respecto a las medidas preventivas, recomendó llevar hábitos saludables como cepillarse los dientes por lo menos tres veces al día, consultar al odontólogo cada seis meses y saber autoexaminarse la boca.

Sobre los factores de riesgo vinculados a esta patología, la profesional sostuvo que las drogas, el alcohol y mala higiene bucal pueden llevar a contraer un cáncer bucal, "esto aumenta 15 veces las posibilidades de desarrollar un cáncer", resaltó.

A su vez advirtió que últimamente se han detectado casos de personas jóvenes que han contraído el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se presenta por lo general en la zona genital y con la práctica del sexo oral puede pasar a la mucosa bucal. Además, la llegada de este virus en la boca puede producirse durante el pasaje por el canal de parto y por el beso boca a boca.

Por último, acotó que desde la Dirección prevén trabajar con un consultorio de estomatología -especialidad de la odontología- que aborda el estudio de tejidos blancos y lesiones precancerígenas- atención que se lleva a cabo en el hospital "Pablo Soria". "Hay casos de cánceres que se atienden en el Pablo Soria y cuando se dan en estadios avanzados, hay tratamientos que no se pueden hacer en Jujuy y por ello derivamos a otras provincias", dijo.

La unidad odontológica funciona en el hospital "San Roque", la atención es pública y gratuita y con guardia durante 24 horas del día.

Cifras de una patología silenciosa

El cáncer bucal es una enfermedad que ocurre cuando se produce una división incontrolada de células anómalas. Estas células se conocen como células cancerígenas o malignas.

Según estudios del Ministerio de Salud de Nación, cada año se diagnostican 3.000 nuevos casos de cáncer bucal. El 30% de los pacientes manifestó no haber tenido ningún síntoma antes del diagnóstico, mientras que el 50% de los casos fue diagnosticado entre 4 y 9 meses después de su aparición.

Cabe señalar que el abuso del alcohol y el tabaco se relacionan con el 75% de los tumores bucales. La combinación de ambos factores aumenta 15 veces el riesgo de desarrollar cáncer bucal.