Gremios se fueron de la reunión por el faltazo del ministro

La reapertura de las negociaciones paritarias ayer se vio frustrada debido a que, durante la primera reunión convocada por el Ejecutivo provincial, no se presentó el ministro de Hacienda, Carlos Sadir. Es que luego de haber esperado una hora el arribo del funcionario, los dirigentes gremiales se retiraron y consideraron "una falta de respeto" la ausencia del ministro.

Grande fue el desconcierto por parte de los representantes gremiales e incluso del propio ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, al advertir el faltazo injustificado del ministro Sadir a la reunión que había sido convocada la semana pasada.

La situación causó un profundo malestar entre los gremialistas quienes calificaron la actitud del funcionario como "una falta de respeto y un atropello a los trabajadores".

Es que los dirigentes se presentaron al encuentro a las 18, en el SUM del Ministerio de Producción, tal como habían sido convocados, pero en representación del Gobierno sólo se presentó el ministro de Trabajo.

"Una vez mas tenemos que esperar las ganas de los funcionarios, esto ya es una falta de respeto" dijo Yolanda Canchi de Atsa, a la vez que rechazó la forma en que "el gobernador anunció ayer un aumento, porque esa no es la forma".

En relación al 5% anunciado por Gerardo Morales, advirtieron que es una cifra "insuficiente" y que esperaban poder dialogar "para ver que contrapropuesta podíamos hacer, pero en estas condiciones no se puede", dijo Canchi.

Por su parte Luis Cabana de Upcn, remarcó que no es claro el anuncio del Gobierno ya que no se dieron precisiones. "Este es otro atropello mas a los trabajadores, no es democrático; igualmente si nos convocan nuevamente vamos a volver las veces que sean necesarias" dijo.

Susana Ustarez de Apoc, aclaró que "el bono ofrecido por el Gobierno no se condice con la realidad y la inflación actual; queremos debatir de manera respetuosa y no que se hagan anuncios imprecisos a través de la prensa".

Paro y movilización del Seom en contra del bono

CARLOS SANTILLÁN / EL SECRETARIO GENERAL DEL SEOM RECHAZÓ EL BONO DE FIN DE AÑO ANUNCIADO POR EL GOBIERNO.

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) expresó su repudió al bono de fin de año anunciado por el Gobierno Provincial y aseguró que hoy habrá una jornada de paro de 24 horas con movilización hacia las rutas.

Al respecto, el secretario general del gremio, Carlos Santillán, señaló que el monto ofrecido por el gobernador es insuficiente. “Los municipales no tenemos paritarias, tenemos sueldos diferenciados, y jornalizados que, como en Humahuaca, ganan miserables 3000 pesos” dijo.

El sindicato estima que, a pesar de los recientes logros en distintas localidades relacionados con corrimientos y pase a planta permanente de los empleados, no alcanza. “En toda la provincia nosotros tenemos alrededor de 8000 compañeros que ganan bajo la línea de pobreza, la verdad es que no podemos estar contentos con lo que el gobernador dice, para el colmo no tenemos la posibilidad de discutir la precarización laboral o el corrimiento de nuestros compañeros con los intendentes porque todos dependen de la plata que les manda el Gobierno. En el escalafón general no tenemos adicionales como tienen los trabajadores estatales, remunerativos y bonificables, entonces cuando dan un 5% de aumento, los municipales reciben 3%; por eso es que nosotros no aceptamos ni este bono, ni esta suba adicional del 5% que dice que va a tener nuestro salario a partir de enero” dijo.

En este punto Santillán informó que la exigencia es de una paritaria diferenciada en la que puedan discutir la totalidad de los temas que tienen pendientes en relación a los sueldos de los municipios.

Medidas de fuerza

El sindicato municipal prevé para hoy un paro provincial por 24 horas y jornada de lucha en rutas exigiendo un bono social de $15 mil para empleados estatales, trabajadores desempleados y jubilados.

“Tenemos prevista una jornada de lucha con paro y movilización hacia las rutas, los compañeros delegados ya tienen las instrucciones. No vamos a cortar la ruta, vamos a estar en la mitad de la calzada haciendo ver el descontento que tienen los municipales de toda la provincia por esta situación lamentable que vivimos” aseguró Santillán.

Por último, aclaró que no concurrirán a negociaciones paritarias que cite el Gobierno ni a concurrir a las paritarias que pueda tener en carpeta el Ministro de Trabajo. “Tenemos que discutimos con el Gobierno cómo van a ser los salarios y como va a ser el tratamiento de los precarizados; tenemos que tener una paritaria donde podamos discutir todas estas cosas con el que tiene la plata y el que tiene la plata es el Gobierno”.

“Serán convocados nuevamente”

En representación del Gobierno provincial, a la reunión asistió el ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz, quien aseguró desconocer los motivos de la ausencia de su par de hacienda, Carlos Sadir.

En este sentido, pidió disculpas a los representantes sindicales y les aseguró que serán nuevamente convocados para avanzar con la negociación.

“Desconozco a qué se debe la ausencia del ministro Sadir, seguramente tuvo algún problema. Igualmente lamentamos que se hayan retirado los gremios y les pedimos disculpas; los comprendemos, y esperamos se pueda concretar un nuevo encuentro”.

Cabana Fusz advirtió que la intención de la reunión era comenzar a discutir la propuesta del Ejecutivo, “pero ellos no quisieron avanzar sin la presencia del ministro Sadir”.

Igualmente aseguró que se convocará nuevamente a otra reunión a fin de avanzar en la negociación, por lo que auguró la presencia de los gremios “porque pretendemos dialogar con ellos y lograr consensos, tal como ocurrió en la reunión anterior”.

Finalmente confirmó la reunión prevista para hoy con el sector docente, la cual fue convocada para las 18, en el Ministerio de Producción.