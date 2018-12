Incertidumbre de trabajadores del Ingenio La Esperanza

Ayer las versiones sobre la caída de la venta de la empresa Ingenio La Esperanza SA y el retiro del grupo colombiano Omega Energy y Alesa corrieron como reguero de pólvora, generando preocupación y una mayor incertidumbre, no sólo en la masa trabajadora sino en el ámbito de toda la región. Recién en las primeras horas de la tarde, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, Sergio Juárez, con una resolución del juez habilitado en la Quiebra, confirmó la caída de la venta del Ingenio la Esperanza. Aunque para la mayoría de los trabajadores fue difícil entender los términos jurídicos, la palabra del dirigente gremial fue clara y contundente, que la venta cayó por incumplimiento del Grupo Omega.

Juárez señaló que el lunes a las 18 mantendrán una reunión con el gobernador Gerardo Morales por la situación del ingenio.

"Tenemos la información de que el juez de la Quiebra, Juan Pablo Calderón, ayer notificó a las partes, a la Sindicatura, al Grupo Omega, al Comité de Acreedores, a Fiscalía de Estado, etc, que la venta de Ingenio La Esperanza cayó. Esto es un hecho y la venta cayó por el incumplimiento del Grupo Omega. Hace un año que se viene dilatando la venta de Ingenio La Esperanza. Los últimos pedidos que hizo el juez de la Quiebra era el aumento del capital social que tenían de 100 mil pesos llevarlo a los $50 millones, que trasladen la empresa a Jujuy y que el acta del Directorio sea firmada por todas las partes. No han cumplimentado nada y lo más importante era el depósito de los 24 millones de dólares que debían realizar el 30 de noviembre y no lo depositaron", dijo Sergio Juárez en una entrevista con El Tribuno de Jujuy.

Acotó que más allá de que Omega había presentado una revocatoria de subsidio con apelación con reserva federal, el juez tomó una resolución y ahora el grupo colombiano seguramente apelará. "Eso llevará muchísimo tiempo y en el medio estamos los trabajadores. No sabemos qué es lo que va a pasar con Ingenio La Esperanza; lo que a nosotros nos importa es seguir con la producción, seguir con la zafra 2019. Debemos dejar el tema de Omega a un lado, porque el mismo gobernador dijo que están hablando con otros inversores. El lunes vamos a tener una reunión con el gobernador Morales y vamos a preguntarle cuál es el otro inversor que quiere venir a Ingenio la Esperanza".

El dirigente indicó que lo que pretende el gremio y los trabajadores es poner punto final a la situación sobre la supuesta venta del ingenio. "Se hizo mucho daño a la empresa, hacia los trabajadores que pusieron todo este año, la voluntad, el trabajo, perdiendo algunos derechos laborales, como las paritarias 2017, 2018, con los sueldos que no fueron actualizados, no se pagaron las categorías, los adicionales, no tenemos ART, obra social, elementos de trabajo, como la ropa, la leche. El trabajador este año ha perdido porque decían que ya venía el grupo colombiano y no llegó y no llega", prosigui

Por otro lado Juárez expresó que hay culpables de toda esta situación que se vivió en Ingenio la Esperanza. "Aquí la culpa también la tiene el gobierno, el juez, Fiscalía de Estado, porque son parte de todo este desastre que hicieron. Estamos en diciembre y hace un año estábamos llorando porque llegaban las cartas de despido, las jubilaciones. Se nos fueron 600 trabajadores y decían que con esa merma iban a solucionar el tema de Ingenio La Esperanza El 20 de diciembre sufrimos la brutal represión, fue una verdadera batalla campal, hubo 25 detenidos, me detuvieron a mí, a mi secretario gremial y a 23 compañeros en la cárcel de Alto Comedero. Estuvimos 9 días, pasamos Navidad, eso nunca nos vamos a olvidar en la vida, todo eso para qué, no ha servido para nada, porque hoy no dicen que la venta se cayó", enfatizó.

Juárez volvió a reiterar y a confirmar que la venta se cayó y que tienen que esperar los cinco días hábiles para que quede firme la resolución del juez, y que como gremio se abocarán a la reparación de la inter zafra 2019, para lo cual ya entablaron conversaciones con el gobierno, para que se realicen las reparaciones en fábrica y las tareas culturales en el campo. "Los sueldos están garantizados, las semana que viene se estaría cobrando el mes de noviembre, la liquidación de sueldo también se estaría pagando, pedimos que el aguinaldo de los permanentes se trate de pagar entre el 25 y 30 de diciembre", subrayó Sergio Juárez.

Zafra con menor producción

Tras ser consultado con qué fondos se pagaron los sueldos y demás insumos en la presente zafra, Juárez indicó que los mismos provinieron de la venta de la producción y aseguró que fue la peor cosecha porque se produjeron entre 25 y 30 mil toneladas de azúcar, 5 millones y medio de alcohol, cuando en el 2015, la cifra alcanzó las 60 mil toneladas de azúcar y 11 millones de litros de alcohol. "Es una diferencia tremenda, casi el 50% menos. Por eso decimos que es la peor de todos los tiempos. El gobierno está poniendo en los últimos tiempos para pagar los sueldos, se pagó una elevada cifra por el consumo de gas que superó los 130 millones de pesos y 100 millones de pesos en combustible. Son muchas cosas que hoy están saliendo a la luz, pero hoy estamos abocados a la inter zafra 2019 para que esto no se caiga, no queremos ser un San Isidro dos, que vengan y pongan un candado, eso nunca lo vamos a permitir, con los trabajadores nos vamos a poner firme y al frente de todo esto, para que sigamos y tengamos ingenio para rato", dijo el gremialista.

Cabe acotar que la molienda en La Esperanza culminó el mes pasado y aún hoy se sigue cosechando caña para ser llevada a otro ingenio. Respecto al tema, Juárez explicó que cuando comenzó la zafra dijeron que los cañeros de ingenio San Isidro, que había cerrado, iban a venir a moler en La Esperanza, todos estábamos contentos porque íbamos a tener más días de cosecha. Hoy vemos todo lo contrario, desde nuestro ingenio vendieron 120 mil toneladas de caña a Ledesma y 20 mil toneladas a San Isidro, y eso pasó porque no hicieron las reparaciones correspondientes; comenzamos la zafra casi en agosto, desarmaron la principal caldera que es la número ocho, se molió con un sólo trapiche, no daba abasto en este año para moler la cantidad de caña que teníamos, por eso se la llevaron. Hoy estamos pidiendo la rendición para ver cómo fueron los contratos con esos dos ingenios, porque fue perjudicial para nosotros, también pedimos que la caldera Nº 8 se empiece a reparar para que esté en condiciones para la zafra 2019, porque es la que mantiene todo en la fábrica".

Los términos de la resolución del juez

El juez habilitado en la Quiebra del Ingenio La Esperanza, Juan Pablo Calderón, dictó el siguiente provisto: “resuelvo desestimar el recurso de revocatoria, denegando así mismo el de apelación en subsidio, formulado por Oscar Antonio Ponce, con patrocinio letrado de José María Hansen en contra de la resolución de fecha 25 de octubre de 2018 y de la resolución aclaratoria de fecha 11 de noviembre de 2018, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente. Se da por concluido el trámite de presente incidente, ordenándose el cierre del mismo y su consecuente archivo, por los fundamentos de la presente resolución. Notifíquese a Omega Energy Group, Agroindustria La Esperanza SA (Alesa), Sindicatura, Comité de Acreedores, Fiscalía de Estado, Administración Colegiada, Fallida y a los demás interesados”, finaliza la decisión del mencionado juez.