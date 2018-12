Paro y marcha contra la "justicia patriarcal"

Con música en vivo, intervenciones teatrales y con la presencia de diferentes organizaciones sociales, sindicales y agrupaciones políticas confluyeron ayer, en la plaza Belgrano de esta ciudad, las actividades en el marco del Paro Nacional de Mujeres y el pedido de políticas concretas en materia de educación por parte de la Corriente Sindical Docente "Marina Vilte".

La Multisectorial de Mujeres de Jujuy convocó en la provincia a marchar en repudio al fallo absolutorio por el femicidio y abuso sexual de Lucía Pérez y por el fallo en el caso de la jujeña Gladis Choque.

Miriam Morales, de la Multisectorial, explicó que "salimos a repudiar y a pedir que se revoque la sentencia de Lucía como así también la de Gladis Choque".

Por su parte, Verónica Aramayo, de la comisión de Género de Apuap y de la Multisectorial, expresó que sienten estos fallos "como una provocación, una avanzada contra las mujeres que se organizan contra la violencia de género".

En el caso de Lucía, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata absolvieron a Matías Farías y a Juan Pablo Offidani de los cargos más graves aduciendo que no pudieron probarlo durante el juicio, y los condenaron sólo por tenencia y comercialización de drogas.

En el caso de Gladis, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Jujuy condenó por homicidio simple a Ezequiel "Flaco" Vilte a sólo 15 años de prisión debido a que el Tribunal cambió la calificación de femicidio. Vilte abusó de Gladis, la desvisceró y prendió fuego el lugar del crimen antes de escapar.

La abogada Mariana Vargas advirtió que "ésta va a ser la suerte de todos los femicidios sexuales si no logramos revertir la situación, por lo que no nos vamos a callar ni permitir que se invisibilice el femicidio sexual".

De la actividad participaron además la Corriente Sindical- Estudiantil "9 de Abril", la agrupación "Pan y Rosas", Artistas en Lucha, integrantes de la CCC, la organización Andhes, integrantes de la comunidad aborigen Cueva del Inca, entre tantos otros.

La marcha se replicó en diferentes ciudades del país como en Buenos Aires en Plaza de Mayo, la ciudad de Rosario en las inmediaciones de la plaza San Martín y en Córdoba.

La participación de los docentes

La Corriente Sindical Docente “Marina Vilte” y la Corriente Docente - Estudiantil “9 de Abril”, a través de una radio abierta, visibilizaron las problemáticas de los docentes jujeños y se sumaron al pedido de justicia por las víctimas de femicidio.

Desde el ámbito educativo, la dirigente Mercedes Sosa pidió al Ministerio de Educación “una política concreta, visible y contundente que respalde a la ESI y que contrarreste a las diferentes organizaciones que se oponen con mentalidades antiguas y dogmáticas”.

Por otra parte fustigó que “el gobierno cree que con un bono de $4000 y un aumento miserable del 5% que representa $20 en la hora cátedra de los docentes, vamos a estar conformes, y no es así. Aquí estamos para expresar nuestra disconformidad, lo que sentimos y vivimos. No nos resignamos a pensar que ha cambiado la brújula y que tenemos que amoldarnos a que no se respeten los derechos que tenemos en el ámbito de la educación, ni los derechos como ciudadanos”, expresó a los presentes. Indicó que a su convocatoria “se sumó la situación de una justicia patriarcal que vuelve a violentar a las víctimas con una sentencia que garantiza impunidad a los femicidas”, por lo que adhirieron al pedido de justicia por las víctimas de femicidio.