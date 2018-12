Añagüita de la Puna en dos escenarios cantando

La cantora Paola Palacios, más conocida como Añagüita de la Puna, tiene dos presentaciones este fin de semana. Mañana, desde las 22 estará sola con su banda en Mistura (Senador Pérez 228), presentando nuevos temas, con ritmos latinoamericanos y afronorteamericanos.

Y el sábado, la cita es junto a Chemandinga en el Centro Cultural "Héctor Tizón" (Hipólito Yrigoyen esquina Junín), a las 21, en una propuesta que denominaron "Abra Pampa y Purmamarca en el Tizón".

Los músicos que acompañan a la Añagüita de la Puna son, el maestro Horacio Zerpa en la guitarra; Lucas Martínez, en charango y vientos; Gustavo Ortuño, en guitarra eléctrica; Gastón Aranda, en percusión y batería. Con respecto a la presentación del sábado, Paola comentó que junto a Chemandinga "venimos compartiendo espacios de música y desde la resistencia del arte, y por eso esperábamos muy ansiosos esta fecha".

Sobre la artista

Paola, quien se presenta en los escenarios como Añagüita de la Puna, comenzó a cantar en Abra Pampa, donde nació y se crió, y lo hizo con la caja. "Empecé por mi papá, que en vez de contarme cuentos a la noche para que me durmiera, me cantaba coplas con caja, hasta que un día me animé a subirme a un escenario con esas versos, en un festival de niños", comenta.

Más tarde, ya joven, fue solista del grupo Cacharpaya de Humahuaca, hasta que se radicó en Tucumán por sus estudios. En esa ciudad formó junto a mujeres estudiantes tucumanas y jujeñas el grupo Killamanta de anateras y copleras, y formó parte de coros universitarios.

De regreso a Jujuy hace dos años, ya con el título de psicóloga, decidió emprender su carrera solista, y en ese tren ya cuenta con actuaciones en distintos escenarios de esta capital entre peñas y espacios culturales, varios festivales del interior de la provincia, e incluso de Tucumán.