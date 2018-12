Néstor Roncaglia dijo que "el policía no tiene una mente criminal".

Jefe de PFA: "No es una licencia para matar"

El jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Néstor Roncaglia, aseguró ayer que la reglamentación para el empleo de armas de fuego dictada por el Ministerio de Seguridad de la Nación "no es una licencia para matar" sino un conjunto de "pautas" para que las fuerzas federales sepan cómo actuar frente al delito.

En diálogo con radio La Red, el jefe policial consideró además que el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, que declaró "inconstitucional" la normativa, no tiene jurisdicción para decidir sobre su aplicación en el ámbito de las cuatro fuerzas federales de seguridad.

"Esto no es una licencia para matar, no es una legitimación de matar a cualquiera (...) El que se coloca en situación de recibir disparos es el delincuente, el policía no tiene una mente criminal para salir a matar", expresó el jefe de la PFA.

Roncaglia explicó que se trata de cumplir con la función policial: "Es la función que tenemos, sabemos que el delincuente sale armado, que está pensando que puede amenazar, intimidar y seguramente esta dispuesto a utilizar el arma y matar a terceros o a policías. Tiene que saber que el policía puede usar el rama y el policía saber en qué momento puede usarla y no dudar porque sino muere".

El jefe policial agregó que la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich "es un compilado de diversas imposiciones que todas la fuerzas tenían en cuanto al uso de las armas".

"Lo que el ministerio hizo fue sistematizar y marcar pautas de intervención obligatorias para las cuatro fuerzas federales. Es importante los para los funcionarios tener pautas claras, muchas veces el policía se paraliza ante el hecho grave y no sabe qué hacer, piensa ’intervengo, disparo, me procesan’ y en esa duda muere", continuó.

Roncaglia enfatizó que "el que se coloca en vereda de enfrente es el delincuente y tiene que saber que el policía le puede disparar".

Crítica de Stolbizer

La exdiputada del GEN Margarita Stolbizer cuestionó ayer la nueva normativa sobre el uso de armas de fuego para las fuerzas federales dispuesto por el Ministerio de Seguridad y sostuvo que constituye un “retroceso” de los valores de la democracia.

Stolbizer dijo que “la vigencia y supremacía de la Constitución y las leyes, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la defensa de la vida y de la libertad, son los valores de la recuperación democrática que Argentina alcanzó hace 35 años, con voluntad de nunca volver hacia atrás”.

“El principal desafío es traducir esas conquistas con igualdad y dignidad. Por eso, resulta inadmisible cualquier decisión gubernamental que implique un retroceso a costa de dichos valores”, expresó y consideró que “Argentina no debe formar parte de las estrategias globales de la ultraderecha y sumarse al populismo de la demagogia punitiva que reniega del estado de derecho. Por el contrario, debemos ser leales con los principios y valores de la Nación”.

“Punto de equilibrio”

El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, destacó ayer la necesidad de “salir del debate entre mano dura y abolicionismo penal” para pasar a “un punto de equilibrio y razonabilidad”, y correrse del “péndulo” entre una posición y otra porque “el que termina perjudicado es el ciudadano común, que se siente desprotegido”.

“El reglamento tiene que ver con darle mayor certeza a la policía y al ciudadano, sobre en qué instancias extraordinarias el policía puede usar su arma de fuego. En líneas generales, esto responde a preservar la vida de las víctimas y a ejercer el poder de policía y responder proporcionalmente a la agresión”, explicó.

Además, puso el acento en que las nuevas disposiciones “intentan darle al policía más certeza para que actúe en el momento que tenga que actuar, y no se quede de brazos cruzados si hay un enfrentamiento o una situación de violencia en la cual él debe actuar, sabiendo que el reglamento lo va a amparar, en la medida que cumpla las normas”.

“Viola los DD HH”

Amnistía Internacional de Argentina pidió la urgente revisión de la resolución sobre el uso de armas, luego de señalar, al igual que el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que “viola los derechos humanos”.

En un comunicado Amnistía pidió al gobierno que revise la norma “con carácter urgente”, tras advertir que “flexibiliza el contexto en el cual las fuerzas federales de seguridad pueden hacer uso de las armas”.

La directora ejecutiva, Mariela Belski, indicó que las nuevas disposiciones “violan compromisos internacionales de derechos humanos adquiridos por Argentina” y manifestó su “preocupación” por “los efectos” de su aplicación.

“Es obligación del Ministerio de Seguridad explicar con máximo detalle qué implica su implementación”, dice Amnistía y remarcó que “la protección de la vida de las personas es el paradigma que debe priorizarse”.