Simulacro de evacuación previo a la Cena Blanca 2018

A un día de la Cena Blanca 2018 que se realizará mañana viernes a partir de las 19.30 en el predio de la Ciudad Cultural, diferentes organismos de emergencia realizaron un plan de evacuación y la organización tanto interna como externa de la velada.

Para mañana se dispuso playa de estacionamiento gratuito para quienes deseen presenciar la pasarela de todos los estudiantes.

Durante la mañana de ayer, los organismos intervinientes: Personal de Bomberos, Defensa Civil, del Plan de Manejo del Fuego, Policía de la Provincia y del Ente Autárquico Permanente ultimaron detalles organizativos y brindaron indicaciones sobre los canales de evacuación en caso de emergencia y los horarios de ingreso y de salida.

Asimismo se anunció que serán aproximadamente 200 personas que estarán a cargo de resguardar la seguridad de los 3.600 estudiantes que asisten a 60 colegios.

Respecto a la seguridad interna se dispusieron 6 puertas de evacuación con salidas de emergencias demarcadas y en cada una de ellas habrá personal de seguridad externo e interno, a los fines de evacuar en forma ordenada y eficaz en caso de cualquier imprevisto.

El presidente del Ente Autárquico Permanente, Martín Meyer, sostuvo que en caso de lluvias, no se realizará la pasarela y los estudiantes ingresarán de acuerdo a un orden ya programado. "No podrá entrar ninguna persona al predio mientras no tenga la identificación que es una pulsera de un color determinado", sostuvo. En caso de que los estudiantes deseen retirarse antes de la finalización de la fiesta, lo podrán hacer únicamente acompañados del docente asesor y la autorización de los padres quienes lo deberán retirar en la puerta de ingreso y fiscalizado, mediante acta.

Por su parte, el coordinador general de Emergencias de la Provincia, Alejandro Cooke especificó que Manejo de Fuego, Same, Bomberos, Policía y Defensa Civil estarán disponibles para solucionar cualquier tipo de problema durante la velada.

Además durante la fiesta se presentará a los estudiantes un video sobre el plan de evacuación. "Se recorrió todo el predio y salidas de emergencia, están pintadas y señalizadas de color amarillo flúor y de noche se ve mucho mejor", finalizó.

Operativo de tránsito

La Dirección de Tránsito y Transporte capitalina programó desde las 12 cortes de tránsito en los dos ingresos a Ciudad Cultural y desde las 18 será total. Los colectivos comenzarán a circular a partir de las 17 hasta Ciudad Cultural y el sábado 8 a partir las 5.30.

Horarios de concentración de los colegios para la pasarela

El ordenamiento de la pasarela será través de tres bloques: el primero se concentrará a las 19.30 de la mano del Colegio “Santa Teresita”, EPA, Colegio “Los Lapachos”, Escuela de Comercio Nº 3, Escuela “Marina Vilte”, Secundario Nº 6, Comercio Nº 1 “José Antonio Casas”, Colegio “Santa Bárbara”, Bachillerato Provincial Nº 1, Colegio Del Salvador, Centro Polivalente de Arte, Secundario Nº 54, Escuela Normal, Colegio Gianelli, Secundario Nº 33, Colegio “Blaise Pascal”, Bachillerato Nº 6, Polimodal Nº 3, Colegio Che-Il y Escuela Provincial de Comercio Nº 1 “Ibarra”. El segundo bloque se concentrará a las 20 con el Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, Bachillerato Nº 21, “Nueva Siembra”, Escuela de Minas, Colegio Secundario Nº 2, Bachillerato Nº 16, Colegio del Huerto, “Olga Aredez”, Bachillerato Nº 24, Colegio Nº 3 “Éxodo Jujeño”, Nuevo Horizonte Nº 1, Emdei, Escuela de Comercio Nº 2 “Malvinas Argentinas”, Colegio “José Hernández”, Colegio “Canónigo Gorriti”, Colegio Nº 2 “Armada Argentina”, “Nueva Generación”, EET Nº 1 “Escolástico Zegada”, Secundario Nº 43 y Secundario Nº 32. El tercer bloque será desde las 20.30 con el Fasta “San Alberto Magno”, Bachillerato Nº 15, EET Nº 2 “Profesor Raúl Salazar”, Secundario de Arte Nº 42, Secundario Nº 1, Colegio “Ipsel”, Bachillerato Nº 2, Colegio “Martín Pescador”, ETP, Colegio “Jean Piaget”, Escuela “La Salle”, “Cristo Rey”, Colegio Mayor Jujuy, Secundario Nº 48, “Divino Redentor”, Secundario Nº 34, “Pablo Pizzurno”, Colegio “Remedios de Escalada”, Bachillerato Nº 19 y Secundario Nº 39.