Revertir la historia. Antonio Domínguez no oculta el mal presente de Altos Hornos Zapla en el Federal A que lo tiene en la zona de descenso directo de la tabla general y en medio de la incertidumbre por saber si jugará o no el domingo a las 17 con San Jorge en Tucumán, se recupera de una contractura, sueña con explotar grupalmente en la reválida 2019.

"Hoy por más que duela nos toca ver la tabla general y no la del grupo porque estamos abajo con San Martín, pero tenemos con qué y hay que seguir corrigiendo esas fallas que nos llevan a cometer errores. En lo institucional hasta ahora estoy muy contento porque lo que me prometieron, me la cumplieron. Además uno sabe que de esta situación vamos a salir todos juntos con los hinchas y los dirigentes", empezó relatando el capitán "merengue".

Luego admitió que "todos sabemos que a esta altura revertir el presente sería irnos a descansar con una buena imagen como la venimos haciendo pero lamentablemente no se nos dan los resultados y en algo seguimos fallando. Sería muy importante sumar de a 3 o mínimo 1 punto porque de cara a la reválida será muy difícil como lo fue ahora, pero estos 3 puntos estarán bueno ganarlos para cortar la mala racha que tenemos", afirmó.

"Tony" además confía que "con dos refuerzos de jerarquía, en realidad que conozcan la categoría, y saber que de 30 jugadores entramos 18 pero esos que quedan afuera estén a la altura del resto sería lo ideal. En este semestre no tocó jugar a casi todos, salvo algunos, pero los más grandes tratamos de mantener a los más chicos metidos porque cuando no te toca jugar, te bajoneás y no entrenás igual. Sería muy bueno que lleguen refuerzos porque sumarían mucho más si ya jugaron esta categoría y pensar de lleno en la pretemporada", opinó.

En cuanto al duelo en San Andrés frente a un rival que tiene la misma necesidad de ganar pero con otros objetivos (clasificar) reconoció que "quiero terminar jugando, ojalá lo pueda hacer en Tucumán, hoy me sentí bien -por ayer- y espero llegar mejor a la pretemporada. Con 30 años, no soy el más grande, pero jamás me había lesionado y menos con contracturas que son traicioneras porque pensás que estás al 100% y uno siendo egoísta trata de estar y sumar cuando un compañero puede hacerlo mejor, pero siempre traté de dejar todo", agregando que "aquí se armó un grupo muy humilde pero laburador y eso se siente muy bien hasta hoy porque se mantiene. Lamentable no se dan los resultados, hubo cambio de cuerpo técnico, seguimos trabajando igual tratando de corregir los errores. Y tenemos la fe intacta de que el fin de semana se puede abrir el arco y pensar en la reválida para lograr las clasificación si se mantienen todos los chicos", concluyó.