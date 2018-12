Trabajan en una feria a cambio de comida para niños carenciados

"A veces nosotras no comemos porque no nos alcanza", dijo una de las madres que colabora en el comedor.

El comedor "Manitos Unidas" se encuentra ubicado en el barrio Alto Comedero y precisa colaboración de la sociedad ya que los voluntarios que lo sostienen lo hacen a pulmón y deben trabajar a cambio de verduras para poder sustentar el almuerzo de cada jornada.

70 personas asisten al comedor, entre ellas, niños con discapacidad y enfermos, madres solteras y adultos mayores.

La institución cuenta con 70 personas que asisten tres veces a la semana, entre ellos hay niños con discapacidad o enfermos, mamás solteras y adultos mayores con problemas de salud.

Silvia Herrera, una de las referentes del comedor, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que, "siempre se suman nuevos chicos, nosotros no le podemos negar la comida por eso, lamentablemente, a veces no comemos porque no nos alcanza y preferimos darles a ellos. Siempre son la prioridad los chicos. Ojalá nos puedan ayudar, tenemos muchas necesidades y no podemos dejar sin comer a estos pequeños".

Son ocho mamás las que están al frente del comedor y las que ayudan a mantenerla en pie. Ellas son las que cocina y se van turnando.

Abren martes, jueves y viernes. Durante el mediodía brindan un almuerzo y por la tarde hacen talleres literarios, juegos, recreativos, clases de apoyo y además tienen una huerta que está sustentando el comedor.

"No contamos con ninguna ayuda, lo hacemos de forma independiente y a pulmón. Con las mamás nos juntamos los domingos y vamos a trabajar a una feria en donde no nos pagan una remuneración económica, nosotras ayudamos a comerciantes a cargar los alimentos y ellos nos dan a cambio verduras que la utilizamos para el comedor", comentó.

En ese sentido, explicó que, "asisten niños con discapacidad, otros con problemas de salud, también adultos mayores, por eso sería muy importante que la gente sea solidaria con nosotros y nos ayude. Siempre presentamos notas a las autoridades y comercios y muchas veces no tenemos respuestas".

UNA HUERTA/ PARA OBTENER VERDURAS PARA EL ALMUERZO DE CADA DÍA.

Hay madres solteras que reciben su único sustento en la institución, ellas necesitan ropa, pañales y leche. También piden donaciones de frutas, verduras y todo tipo de alimentos, en especial carne.

Además requieren elementos de cocina, limpieza, "cosas para el hogar, cualquier aporte nos viene bien para poder darle una mano a las familias que vienen al comedor y se encuentran en situación de pobreza", agregó Herrera.

Los que deseen colaborar pueden dirigirse al lugar donde funciona "Manitos Unidas", ubicado en Alto Comedero, sector Tupac Amaru. Manzana AP 14 lote 1, 13º etapa.

En relación a eso manifestó que no solo su ayuda se trata de brindar un alimento sino que también buscan contenerlos emocionalmente porque lo necesitan. Les festejan el día del niño y en sus cumpleaños como sea se la rebuscan para entregarles un regalo.

Por último resaltó que "todos los que quieran ayudarnos tiene las puertas abiertas"