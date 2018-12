"Dentro de la plástica, dibujar es mi lenguaje, es mi rincón del ring"

Habitualmente interviene en otras muestras, pero hacía un tiempo que no hacía nada solo, y además en este espacio, "Culturarte", hace como trece años que no exponía.

Hablamos con él para adentrarnos en su creación. La muestra estará disponible hasta el 30 de este mes.

¿Qué quiere decir "Naturaleza intervenida"? Hay un Contenido de tu trabajo que tiene que ver con el cuidado del medioambiente, una concientización sobre este tema ¿a qué intervención hacés referencia en el título de la muestra? ¿Qué vamos a ver en estos dibujos?

Para los que ya me conocen de antes, van a poder ver una continuidad de lo que ya presenté hace años atrás y de lo que cada tanto voy publicando en las redes sociales. Hay obras de distintos momentos. Por ejemplo una de 2015, el Cururú de la inundación, que yo la quería mostrar porque si bien es una obra vieja, es un mito usado como metáfora para lo que es la inundación. Lo había conextualizado en la inundación del 2015 del sur del Córdoba. El Cururú es un sapo que socorre a una pareja de niños náufragos, que había sido atacados por la inundación,. El sapo tenía el fuego adentro de la boca y por eso los niños pudieron rescguardarse ahí. Es toda una reflexión acerca del impacto ambiental.

¿Cómo fue la mutación hasta esta serie, teniendo en cuenta que tu sello se reconoce, la naturaleza siempre está presente, desde aquellos seres mágicos que dibujaste en algún tiempo?

Absolutamente. Después de eso incluso continuaron apareciendo algunos de esos personajes en series posteriores, que en realidad eran invenciones mías, como numen del bosque que yo había hecho. Eso se presentó en Holanda hace unos años. Ésta muestra específicamente se llama "Naturaleza intervenida", porque partimos de una intervención mínima desde que el hombre pisa la naturaleza, por ejemplo cuando llega a un bosque, a los pájaros ya no se los escucha o se los escucha menos. Esa es una intervención humana en la naturaleza.

Pero hay otras más drásticas como los desmontes. Hay un personaje que yo presenté en muestras anteriores que se llama "Subjetiva naturaleza" y que es un tronco seco que sale de otro tronco, que tiene forma de mujer y tiene un nido en la cabeza con pájaros. Es como que hay vida a partir de un tronco seco.

Ese personaje reaparece en otras muestras, pero ya con las ramas cortadas, con un canterito en medio de un proceso de urbanización de un espacio verde. Es todo una metáfora. Eso tiene que ver con la intervención, hasta otras contaminaciones desastrosas como se ven actualmente.

¿Todo eso se ve en tus dibujos, las intervenciones más inocuas y las más dañinas?

Sí, la contaminación se nota y la obra habla por sí sola. Hay algunas obras que son más alegóricas, pero todo tiene que ver con este proceso, y va de la mano. Funciona bien en conjunto.

¿En qué medida equilibrás la mirada de ser humano molesto con esta realidad de la contaminación del medioambiente, con la mirada del artista para que tu trabajo resulte estético? ¿Te proponés que la obra guste, o más bien que diga algo?

Me preocupa más que funcione, y que diga algo.

¿Se vende el dibujo o la obra que muestra crudeza?

A veces sí, y a veces no, pero si no se vende quedará para la posteridad.

¿Cómo definirías vos la particularidad de tu obra?

No es lo que se hace habitualmente acá. No cerros, no colores, no cuyas. Mi obra no apunta a ese fervor. Si es Jujuy, y tiene mucho de Jujuy, pero no tiene tanto colorido.

Trabajas mucho con birome... ¿es una técnica tuya o ya lo hizo alguien?

Si, empecé a trabajar en los trabajos nuevos con birome, pero una cosa es trabajar con birome en papel, y otra en lienzo. Queda muy bien la birome en lienzo, que es lo que estoy haciendo ahora. No creo haber descubierto nada, aunque birome sobre lienzo no lo había visto antes.

¿Hace cuánto que trabajás en dibujo, digo como tu forma elegida de la plástica?

En el 97 hice los primeros bastidores en dibujo. En la facultad ya se me dio por probar dibujo en lienzo. Ahora, el dibujo como parte de mi obra, creo que siempre. La pintura no es que no me guste, pero dibujar es más mi lenguaje, es mi rincón del ring.

Cierre del ciclo de “Culturarte”

MARCOS OSACAR Y TOMÁS BREE

Tomás Bree, responsable de la programación del Centro Cultural “Culturarte”, se manifestó muy satisfecho con la muestra de Marcos Osacar para cerrar el ciclo de este año.

“Ha sido un año de mucho trabajo, y un año en el que muchos artistas han pasado por el espacio, con mucha variedad, de otras provincias inclusive”, comentó en conversación con nuestro diario.

“Hemos mostrado un panorama bastante regional de la plástica. Además se sumó el Festival de la Luz, que también trajo sus muestras a nuestro espacio. La dinámica implementada nos permitió tener de todo en esta sala”, continuó haciendo un balance de este ciclo.

Finalmente expresó que “nos interesaba mostrar la ilustración de Marcos, así que lo veníamos hablando desde hace un tiempo”.