VIDEO. Insultaron y obligaron a Rodrigo Eguillor a bajarse de un tren

El jueves por la mañana Rodrigo Eguillor, denunciado por L. tras un supuesto abuso sexual ocurrido el jueves 15 de noviembre, fue liberado de la Alcaidía Roberto Petinatto de La Plata. Por la tarde, acudió a los medios para continuar con su defensa mediática. Durante esas horas, el joven de 24 años fue filmado en el tren, en el cual recibió insultos por parte de los demás pasajeros, quienes detuvieron la formación y lo obligaron a bajarse en la estación Rivadavia del ramal Mitre.

Eguillor fue grabado en el balcón de un domicilio de San Telmo forcejeando con una mujer. Ella denunció que fue atacada y abusada. Él dice que le salvó la vida porque la joven quería suicidarse. Las mujeres y los hombres que viajaban junto a él lo reconocieron, comenzaron a grabarlo y a insultarlo.

"Acá no te hagas el picante porque te bajo abajo y te rompo todos los dientes. ¿Me escuchaste? ¿Eh? Vamos a la estación que quieras, te bajo todos los dientes, mono. Sos muy cheto, de Canning, sí la concha de tu madre yo soy de Congreso, forro. La próxima estación, la que quieras, ¿si?", lo increpó otro hombre, ante la mirada de Eguillor, quien viajaba sentado, con sus lentes de sol puestos, mientras asentía con la cabeza.

"No, no, él se hace el malo con las mujeres nada más, abusa de mujeres", gritó una mujer, lo cual generó que el mismo hombre campera celeste comenzara a insultarlo: "Te hacés el malo con las mujeres, ¿no? Hacete el malo conmigo, tratá de agarrarme a mi del cuello, la concha de tu madre. Sí porque se hace el vivo con las mujeres".

Una pasajera le pidió al hombre que se calmara y que dejara de agredirlo: "Pero no se está haciendo el vivo con nadie acá". Él respondió: "Acá no se va a hacer el vivo con nadie, obvio. Ya se hizo el vivo con alguien, ¿qué lo vas a defender a él?". "Me estoy defendiendo a mí", contestó ella. "¿A vos de qué? Si no te estoy hablando de él, le estoy hablando a él. Sí, porque ahora pasa por todos los canales diciendo que no hace nada", expresó el hombre.

Eguillor, hijo de la fiscal Paula Martínez Castro, había sido demorado el martes en el aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde pretendía viajar a Madrid para presenciar el partido entre River y Boca, según declaró en diversos reportajes. Luego de ese episodio, terminó formalmente detenido porque reaccionó agresivamente contra una fiscal cuando le estaban notificando la apertura de una nueva causa en su contra.

"Encima no le quiso pagar al taxista el sinvergüenza", acotó otra mujer. "Te tendría que dar vergüenza amigo ser terrible abusador y viajar como si nada", agregó el hombre que filmaba. "Tendría que haber más controles los abusadores como vos no tendrían que subir, tendrían que estar presos. No por ser el hijo de alguien te dejen libre, amigo", sostuvo otra joven.

El tren fue detenido por los pasajeros. Allí Eguillor se paró y se ubicó al lado de una de las puertas. "Vos das vergüenza, tendrías que bajarte", "Nadie hace nada esperemos que lo bajen", le gritaron.

El ex RRPP sólo atinó a responder cuando le pidieron que se bajara: "Nadie me va a bajar". "Bajate, flaco, dale", le insistieron. Una mujer se mostró activa para que ello sucediera: "¿Sabés qué pasa? Yo no me quiero ir a la comisaría, ni a declarar, ni un carajo. Me quiero ir a mi casa. Bajate del tren", le exigió.

Allí Eguillor decidió descender de la formación y continuó siendo insultado por los pasajeros. "¡Encima está en pelotas! Es una vergüenza, va mostrando los genitales", "Pagate el Uber, hermano", "¡Pito chico!", "¡Sos un miserable, flaco!"