Barros Schelotto sigue jugando al "misterio"

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, eligió el misterio respecto del once inicial que presentará mañana en la revancha de la final de la Copa Libertadores frente a River en Madrid, para el que tiene "dos variantes" pero "bastante claro los nombres y las funciones de cada uno".

"En el primer partido, por la lesión de Cristian Pavón decidimos jugar de una manera que nos dio resultado, pero que no logramos sostener. Entonces vamos a jugar de una de esas dos maneras", señaló.

En una conferencia de prensa que brindó ayer luego del ensayo matutino, el técnico añadió: "Tengo bastante claro los nombres y las funciones de cada uno, pero lo voy a definir en el estadio. El equipo lo voy a tener yo solo".

Además, Barros Schelotto expresó: "Uno no piensa en quedar a la historia, lo que sí piensa es en ganar y en llegar lo más lejos posible. Vamos a tratar de explotar las virtudes nuestras y poder aprovechar, si encontramos, algún defecto en el rival. Lo mismo hará River con nosotros".

"Sabemos que somos un equipo que si ataca hace un gol porque no hemos perdido el espíritu de atacar, pero tanto nosotros como River estamos más que estudiados porque este partido se tendría que haber jugado hace quince días", aseveró el entrenador que dijo luego que Pavón "está en perfectas condiciones y a disposición del entrenador"

Más adelante Barros Schelotto consideró también que "no es el ambiente normal" previo a una final de la Copa Libertadores y valoró el apoyo del hincha "xeneize", que destacó tuvo un "comportamiento excelente" desde que se conoció este desenlace frente a River.

"No es el ambiente normal previo a una final de la Libertadores, no estamos en Sudamérica para jugar la final, fue muy extenso. No es lo que hubiera elegido como entrenador, incluso este viaje a Europa, pero River está en la misma situación pero las cosas se fueron de las manos", aseguró.

En ese sentido indicó: "Nos hubiera gustado jugarla en el país del equipo que le toque ser local, pero lamentablemente no se pudo en Argentina. Entiendo que ha sido un hecho que tiene que ver con la violencia en el fútbol y no aprendemos más, pareciera que repetimos siempre los mismos errores. Deberíamos hablar que tanto River como Boca pusieron el fútbol argentino arriba y estamos hablando de la violencia, lamentablemente volvimos a perder. Me duele como argentino".

"No es momento"

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, esquivó la respuesta sobre la renovación de su contrato, que finaliza el 31 de diciembre próximo, y afirmó que no sabe "si el resultado del domingo será determinante para seguir".

"No es el momento de hablar. Cualquiera que quiera hacer un análisis de mi gestión tendrá que revisar el rendimiento y el resultado del domingo. No sé si será determinante para seguir, pero no es momento de hablar de la renovación de mi contrato", expresó en conferencia.