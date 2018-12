El presidente de River Plate ya instalado en Madrid se preguntó: "¿Cómo puede ser que en nuestro país no se pueda jugar el River-Boca?".

El presidente de River Rodolfo D’Onofrio criticó duramente a la AFA al señalar que "no debería haber permitido" que el partido por la final de la Copa Libertadores entre River y Boca "salga de Sudamérica".

"La AFA no debería haber permitido que este partido salga de Sudamérica. Nos hubiera gustado que defienda a River y Boca para que este partido se jugase en River o en el estadio que hubieran decidido", aseveró.

Luego añadió: "Les pido perdón a los hinchas de River en nombre del fútbol argentino que permitió esto".

"Me causa un dolor inmenso que las 66 mil personas estuvieron siete horas esperando sábado y domingo este partido, hoy están muy lejos de disfrutar esto. Nos sacaron la ilusión de disfrutar ese partido", expresó.

Y agregó: "Está clarísimo que no fue un problema de River y que ha sido un descuido de la Seguridad".

Además, el presidente "millonario" conectó a River con el Real Madrid, al asegurar que en Argentina sería el equipo que mejor representa a la Casa Blanca.

"Estamos agradecidos por tener la oportunidad de jugar este partido. Espero que el partido se viva como una final de Libertadores y no como un amistoso en España; veo muy bien a los jugadores, pero damos la ventaja de no jugar en el Monumental", se lamentó. Más temprano, D’Onofrio afirmó que la final de la Copa Libertadores en Madrid se recordará "como la tremenda vergüenza del fútbol argentino".

"(Se recordará) como una vergüenza, como la tremenda vergüenza del fútbol argentino", afirmó el mandatario en una entrevista en el diario español El País.

"Al hincha de River le robaron su partido, le robaron la posibilidad de ver la gran final", insistió.

El encuentro entre los dos archirrivales porteños en la gran final continental despertó pasión en Argentina pero la contienda se vio envuelta en polémica el 24 de noviembre por los incidentes ocurridos en el estadio "Monumental" de River.

Tras empatar 2-2 en "La Bombonera" el 11 de noviembre, el partido decisivo quedó aplazado por el ataque con piedras y gases lacrimógenos contra el autobús de Boca Juniors que dejó a dos jugadores "xeneizes" lesionados.

Después de días de incertidumbre, la Conmebol anunció su traslado a Madrid el 9 de noviembre contra el criterio tanto de Boca, que quería ganar en los despachos, como de River, que reivindicaba mantener la localía.

"Fueron 40 o 50 delincuentes que no tienen que estar en el fútbol y hay que exterminarlos para siempre", dijo D’Onofrio, llamando a las autoridades argentinas a actuar para acabar con las "barras bravas".

"Pero para hacerlo necesitas tener la seguridad adecuada. Si yo me pongo en la calle a decir que no quiero que entre más al estadio amenazarán de muerte a mi hija, a mi mujer y a toda mi familia", añadió, asegurando haber recibido amenazas de muerte de "200 o 250 hinchas de Boca".

"Lo más vergonzoso es que tenemos un problema como Argentina.

¿Cómo puede ser que en nuestro país no se pueda jugar el River-Boca?", se preguntó.

River intensificó los trabajos y Álvarez podría relegar a Scocco

River se movió de manera intensa en el entrenamiento, que de manera sorpresiva se realizó en la noche de Madrid, en las instalaciones del Real Madrid, en Valdebebas. El plantel "millonario" se movió bajo una baja temperatura que se hizo sentir y si bien Gallardo no dejó entrever el once titular, el nombre del juvenil Julián Álvarez se metió en la consideración para integrar el banco de suplentes, debido a que Ignacio Scocco no logró recuperarse de su desgarro en el gemelo.

Si bien la práctica que ordenó Gallardo fue a puertas cerradas, el "Muñeco" ya tendría definidos 10 de los 11 nombres que ingresarán desde el inicio al trascendental partido. Los que ya parecen confirmados son Franco Armani, Luciano Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez y Lucas Pratto. El restante lugar se lo disputan Lucas Martínez Quarta, Ignacio Fernández, y el juvenil Julián Álvarez, quien puede desempeñarse como delantero o media punta. Lo cierto es que igual que Barros Schelotto, Gallardo dará la formación una vez en el Bernabéu, aunque el equipo será dirigido por su ayudante Matías Biscay, debido a la suspensión.